Werder erlebt Debakel gegen Bayer

Von den ersten 16 Heimspielen unter Florian Kohfeldt hatte Werder kein einziges verloren. Die erste Niederlage fiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen heftig aus. 2:6 hieß es am Ende.

Schweigen kann mitunter eindringlicher sein als lautstarke Unmutsäußerungen. So war es am 29. Oktober 2017, als Werder gegen den FC Augsburg nach einer Stunde bereits 0:3 zurücklag. Zunächst still ertrugen die Fans das sportlich verheerende Schicksal ihrer Mannschaft. Dann kippte die Stimmung deutlich hörbar, als Augsburg um ein Haar das vierte Tor gelungen wäre. „Nouri raus!“, schallte es durch das Weserstadion. Am nächsten Tag war Trainer Alexander Nouri dann wirklich „raus“, U23-Coach Florian Kohfeldt übernahm zuerst übergangsweise.

Er durfte bleiben, und nicht nur das: Kurz vor Kohfeldts Jahrestag wird Werder in der Bundesliga als „Team der Stunde“ gefeiert. Während sein Vorgänger Nouri nach dem zehnten sieglosen Spiel entlassen wurde, wusste Kohfeldt bereits vor dem Anpfiff gegen Bayer Leverkusen, dass seine Bremer den Spieltag selbst bei einer Niederlage auf einem Champions-League-Platz beenden würden. Mit einem Sieg winkte sogar der Sprung auf den zweiten Platz. Doch davon war Werder weit entfernt. An einem ähnlich bitteren Sonntagabend wie vor einem Jahr, nur eben ohne drastische Folgen, hat ein wildes 2:6 gegen Leverkusen der Euphorie einen Dämpfer verpasst.

Ausfall des Abwehrchefs

Schon die erste Nachricht von Werder am Sonntag war eine schlechte gewesen. Als eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellung herumgereicht wurde, fehlte Niklas Moisander auf dem Zettel. Der Ausfall des Abwehrchefs hatte Umbaumaßnahmen zur Folge: Marco Friedl und Sebastian Langkamp rückten im Vergleich zum 2:0 beim FC Schalke für Moisander und Florian Kainz in die Startelf. Werder begann in einem 3-1-4-2, also mit Theodor Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson in offensiveren Rolle auf dem Flügel als sonst.

In Co-Produktion sorgten beide in der siebten Minute für Gefahr: Gebre Selassie flankte von rechts, von links war Augustinsson eingelaufen, brachte den Ball aus seiner temporären Mittelstürmer-Position aber nicht aufs Tor. Fast im Gegenzug ging Leverkusen in Führung. Nach Maximilian Eggesteins Ballverlust gegen Kai Havertz war Werder auf seiner linken Abwehrseite schlecht geordnet. Julian Brandt und Karim Bellarabi, beide in Bremen aufgewachsen, schafften Überzahl gegen Friedl. Am zweiten Pfosten schob Kevin Volland die flache Hereingabe ins Tor.

Den zehnmaligen Nationalspieler hatte Trainer Heiko Herrlich im Vergleich zur 2:3-Niederlage in der Europa League beim FC Zürich als einen von vier Neuen gebracht, neben Brandt, Bellarabi und Mitchell Weiser. Die Namen verdeutlichten in Kombination mit dem jüngsten Negativlauf, dass Bayer als Spitzenteam a. D. nach Bremen gekommen war. In den Minuten nach dem Führungstor wurden die Gäste ihren Ansprüchen jedoch besser gerecht als Werder den bundesweiten Lobeshymnen dieser Woche.

Erst Pfiffe, dann Aufmunterung

Die zweite Chance für Augustinsson (23.), diesmal vereitelt von Bayer-Keeper Lukas Hradecky, eröffnete eine wilde Phase, an deren Ende die erste Heim-Niederlage unter Kohfeldt bereits besiegelt schien. Zunächst leistete sich Friedl in der 28. und 29. Minute haarsträubende Fehler im Aufbau. Einmal scheiterte Bellarabi an der eigenen Schussgenauigkeit, einmal tauchte Jiri Pavlenka ganz stark ab bei Havertz‘ Schuss. Auf der anderen Seite hatten Kruse und Davy Klaassen gute Möglichkeiten, doch es fiel nicht das 1:1, sondern in der 39. Minute das 0:2.

Nach einem Ballverlust von Yuya Osako schaltete Bayer schnell um. Pavlenka wehrte Bellarabis Flanke nach vorne ab, von der Strafraumgrenze knallte Brandt den Ball ins kaum geschützte Tor. Kurz danach war Friedl bei seiner Startelf-Premiere in dieser Saison wieder so weit weg von Bellarabi, dass er Schwierigkeiten gehabt haben dürfte, dessen Namen auf dem Trikot zu lesen. Diesmal machte es der 28-Jährige selbst und chippte den Ball an Pavlenka vorbei.

Als Teile des Publikums zur Pause pfiffen, gab es vehemente Aufmunterung der überwiegenden Mehrheit. Auf die akustischen Reaktionen folgten personelle und taktische: Friedl wurde nach rabenschwarzen 45 Minuten ausgewechselt. Es kam Claudio Pizarro, wodurch Werder hinten wieder mit einer Viererkette unterwegs war. Ereignisreich ging das Spiel weiter. In einer unübersichtlichen Szene nach Kruses Freistoß packte Torwart Hradecky sicher zu. Davon konnte sein Gegenüber Pavlenka nur träumen, als Bellarabi den Pfosten traf (51.).

Die Hoffnung währt nicht lange

Dass der direkt danach etwas überraschend Platz machen musste für Leon Bailey, war nach einiger Zeit mal wieder eine gute Nachricht für Werder. Zwei noch viel bessere brachten die Gastgeber schließlich zurück ins Spiel: Klaassen bediente Pizarro (60.), der mit gewohnter Coolness sein erstes Tor als 40-Jähriger erzielte und sein erstes für Werder seit März 2017 – damals ebenfalls gegen Leverkusen. Kurz darauf erstickte die Fahne des Linienrichters den Jubel über Osakos Anschlusstreffer, doch das Weserstadion durfte sich mit Verzögerung doch noch freuen. Schiedsrichter Marco Fritz erhielt vom Video-Assistenten die Info, dass Sven Benders missglückter Klärungsversuch eine neue Spielsituation verursacht und Osakos Abseitsstellung damit aufgehoben hatte.

Die Aufbruchsstimmung hielt allerdings nur vier Minuten an, bis sich Werder nach einem Ballverlust von Pizarro auskontern ließ. Havertz erhöhte mit einem überragenden Lupfer aus wenigen Metern auf 4:2 (67.). Dann patzte auch noch Pavlenka, der unter einem Eckball hindurchsegelte, Aleksandar Dragovic (72.) traf mit dem Oberschenkel zum 5:2. Beinahe ohne Gegenwehr konnte Bayer in Kantersieg-Sphären vordringen: Havertz‘ scharfe Hereingabe brachte Werder-Verteidiger Langkamp über die Linie (76.) zum Endstand. Die Bremer waren mit der besten Abwehr der Liga in das Spiel gegen Leverkusen gestartet, sie beendeten es mit der zehntbesten.