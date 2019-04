Werder erkundigt sich nach Sabiri

Abdelhamid Sabiri steht derzeit noch in Diensten des Premier-Ligisten Huddersfield Town. Das soll sich ändern. Der U21-Nationalspieler will weg. Laut „Kicker“ gehört Werder zu den Interessenten.

Für Abdelhamid Sabiri läuft es in England nicht richtig. Lediglich drei Pflichtspiele absolvierte der Deutsch-Marokkaner für den Premier-Ligisten Huddersfield Town in dieser Saison und will deshalb weg. „Ich will den Neuanfang, die Bundesliga ist mein Ziel“, sagte der 22-Jährige im „Kicker“. Wie das Fußball-Magazin weiter berichtet, sollen sich Werder und Eintracht Frankfurt nach dem offensiven Mittelfeldspieler erkundigt haben.

Der Wechsel von Sabiri im Sommer 2017 vom damaligen Zweitligisten Nürnberg nach England sorgte damals für viel Ärger, der offensiv flexibel einsetzbare Spieler stand in Folge im Verdacht, schwierig im Umgang zu sein. „Ich bin definitiv kein schwieriger Charakter“, widerspricht Sabiri im „Kicker“. Ebendort bricht auch Deutschlands U21-Coach Stefan Kuntz eine Lanze für Sabiri, den er zu den DFB-Junioren holte. Sabiri sei charakterlich einwandfrei, lobte Kuntz und hob die Fähigkeiten des früheren Nürnbergers hervor: „Er hat eine sehr gute Präsenz auf dem Platz; ist kopfball- und zweikampstark; hat mit seinem rechten Fuß einen sehr guten Pass und Schuss; kann torgefährlich werden.“

Christian Nerlinger, der Berater Sabiris, sondiert derweil den Markt. Der Marktwert seines Schützlings wird derzeit auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

