Werder enttäuscht beim VfB

Nach einer über weite Strecken enttäuschenden Leistung hat Werder mit 0:2 beim VfB Stuttgart verloren. Christian Gentner köpfte nach einem Schubser gegen Milos Veljkovic das 1:0, Özcan traf zum 2:0.

Jerome Gondorf zog aus 22 Metern ab, aber Ron-Robert Zieler lenkte den Ball so gerade noch über die Latte (49. Minute). Marco Friedl brachte den Ball nach einer Ecke mit der Schulter aus fünf Metern Richtung VfB-Tor, aber wieder reagierte Zieler überragend (53.). Dann setzte sich der eingewechselte Milot Rashica klasse über die linke Seite durch, aber seine wunderbare Hereingabe schoss Gondorf völlig unbedrängt, aber dafür überhastet weit übers Tor (66.). Schließlich klärte VfB-Verteidiger Benjamin Pavard in höchster Not vor dem einschussbereiten Max Kruse (86.). Werder hatte durchaus Chancen, um im Spiel beim VfB Stuttgart ein Tor zu schießen.

Dass Werder trotzdem verlor, lag am frühen Treffer von Christian Gentner und daran, dass Werder die erste Hälfte komplett verschlafen hatte und nach der Pause nur phasenweise Druck aufbauen konnte. Insgesamt war das viel zu wenig, um gegen bekannt solide und disziplinierte Stuttgarter zu punkten. Viele kleine Unzulänglichkeiten im Bremer Spiel sorgten dafür, dass Werder insgesamt nicht gut aussah. Kurz vor Schluss verhinderte Jiri Pavlenka gegen den eingewechselten Anastasios Donis mit einer Glanztat zunächst noch das 0:2. Das Tor fiel dann in der Nachspielzeit doch noch, als Berkay Özcan einen Konter eiskalt abschloss.

Der VfB ist nach dem 2:0-Sieg auch rechnerisch gerettet, Werder dagegen sollte zur absoluten Sicherheit noch Punkte holen. In der Tabelle bleibt Werder auf Platz zwölf.

Florian Kohfeldt hat in seiner Amtszeit als Cheftrainer immer wieder für Überraschungen in der Startelf gesorgt. Oft ging das gut, oft waren es sogar Wechsel, die wesentlich zum Erfolg beigetragen hatten. Im Spiel beim VfB Stuttgart war das anders. Im defensiven Mittelfeld ersetzte überraschend Jerome Gondorf den gelbgesperrten Thomas Delaney. Kapitän Zlatko Junuzovic saß wie schon bei den Gastspielen in Schalke, Mönchengladbach, Augsburg und Hannover beim Anpfiff draußen. Die offensiven Flügelpositionen besetzten Ishak Belfodil und Florian Kainz.

Am frühen Stuttgarter Tor waren prompt zwei der Neuen beteiligt. Zunächst verlor Kainz auf ziemlich schlampige Art den Ball, als er im Halbfeld am eigenen Strafraum einen Hackentrick versuchte. Dann griff Gondorf Emiliano Insua nicht an, der unbedrängt flanken konnte. In der Mitte schubste schließlich VfB-Kapitän Christian Gentner seinen Gegenspieler Milos Veljkovic leicht weg und verschaffte sich so den entscheidenden Vorteil, den er brauchte, um zum 1:0 einköpfen zu können (13.). Foul oder nicht? Für Schiedsrichter Sören Storks nicht, und das deckte sich mit der Einschätzung der Videoschiedsrichter, die nicht eingriffen, um eine aus ihrer Sicht falsche Entscheidung zu korrigieren.

Die Szene passte insgesamt zum verzagten Eindruck, den die Bremer in der ersten Halbzeit hinterließen. Es war nicht das erste Mal, dass Werder nicht gut in ein Auswärtsspiel kam. Schon beim 1:2 in Hannover, dem 2:2 in Mönchengladbach und der Niederlage in Freiburg hatte Werder phasenweise arg enttäuscht. Das Spiel beim VfB war zuvor als Duell der Systeme beschrieben worden. Hier Werder, das aktiv, kreativ und offensiv nach Lösungen sucht. Dort der VfB, der abwartend auftritt, auf eine starke und gut abgestimmte Defensivarbeit setzt. Gegen Werder überzeugte Stuttgart aber auch offensiv. Über das 0:1 zur Pause durfte sich kein Bremer beschweren.

Die Werder-Profis wirkten in vielen Aktionen unkonzentriert, ohne letzten Biss. Die meisten zweiten Bälle landeten bei VfB-Spielern, die überdies 56 Prozent der Zweikämpfe gewannen. Bei Werder dagegen lief wenig zusammen. Viele Pässe gerieten ungenau, immer wieder unterliefen den Bremern Fehler bei der Ballverarbeitung und im Spielaufbau. Zu allem Überfluss hatten sich nach 45 Minuten auch noch Florian Kainz und Philipp Bargfrede ihre jeweils fünfte Gelbe Karte der Saison abgeholt. Sie müssen nun gegen Dortmund aussetzen.

Es dauerte bis zur 43. Minute, ehe Werder überhaupt zu einem Torabschluss kam. Nach einer Belfodil-Hereingabe verzog Kainz von halbrechts. Ein paar Minuten zuvor hatte sich Max Kruse bei einem Konter den Ball zu weit vorgelegt. Bis dahin hatte nur der VfB Chancen gehabt. Mario Gomez setzte einen Drehschuss knapp am Pfosten vorbei (27.). Jiri Pavlenka im Werder-Tor wehrte einen Freistoß von Dennis Aogo ab (32.). Die Stuttgarter Dominanz war nicht erdrückend, aber sie reichte, um Werder nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das änderte sich nach der Pause zwar, reichte aber nicht für einen Bremer Treffer.