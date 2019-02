Werder bindet Sargent langfristig

US-Stürmer Josh Sargent hat seinen bestehenden Vertrag bei Werder vorzeitig verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Mehrere europäische Klubs sollen sich zuvor um ihn bemüht haben.

Werder hat am Dienstagabend überraschend eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Josh Sargent bekannt gegeben. Das ursprünglich bis 2021 laufende Arbeitspapier wurde demzufolge langfristig verlängert. Die Einigung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2019.

„Wir sind mit der Entwicklung von Josh sehr zufrieden. Ihm gehört die Zukunft bei Werder. Daher freuen wir uns, dass wir seinen Weg auch in den kommenden Jahren begleiten werden“, wird Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage zitiert.

Auch Cheftrainer Florian Kohfeldt lobte den 19-jährigen US-Amerikaner in den höchsten Tönen: „Wer Josh in der Kabine, im Training oder auch am Spieltag erlebt, der erkennt nicht nur einen sehr talentierten jungen Spielern, sondern auch jemanden, der genau beobachtet und lernen will." Er sei sich sicher, dass Sargent ein wichtiger Bestandteil des Kaders werden könne.

Wenige Minuten vor der Mitteilung des Vereins hat „ESPN“-Journalist Taylor Twellman das Geschäft bereits angekündigt. Er berichtete von einer Einigung, die „mehrere Millionen Dollar“ Gehalt umfasst. Weiter schreibt er, dass im vergangenen Winter bereits mehrere europäische Klubs an Sargent interessiert gewesen seien - dies könnte ein Grund sein, warum Werder nun reagiert hat.

Sargent selbst freut sich indes über den Deal: „Ich fühle mich sehr geehrt. Die Vertragsverlängerung zeigt auch das Vertrauen des Vereins in mich. Ich habe mich bei Werder und in Bremen vom ersten Tag an wie zu Hause gefühlt und freue mich sehr auf die kommenden Jahre“, erklärte er gegenüber „Werder.de“.