Werder bestätigt Einigung mit Köln

Der Wechsel von Florian Kainz von Werder nach Köln rückt näher: Am Dienstag bestätigte Werder, dass man sich mit dem FC auf einen Transfer geeinigt habe. Der Medizincheck verzögert sich aber etwas.

Die Zeit von Florian Kainz bei Werder neigt sich endgültig dem Ende entgegen: Am Dienstagnachmittag bestätigten die Bremer auf ihrer Homepage, dass man sich mit dem 1. FC Köln auf einen Transfer verständigt habe.

„Wir haben uns grundsätzlich mit Köln auf die Ablösemodalitäten und einen Wechsel geeinigt, allerdings wird Florian Kainz den Medizincheck erst nach der Rückkehr der Kölner aus dem Trainingslager am Freitag absolvieren“, wird Sportchef Frank Baumann zitiert. Anschließend können alle nötigen Papiere unterschrieben werden.

Kainz, der seit 2016 bei Werder spielt, bedankte sich bereits bei den Bremer Fans: „Ich habe mich in Bremen immer sehr wohl gefühlt. Gerade in den ersten beiden Jahren, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben, war die Unterstützung großartig“, so der 26-Jährige.

Zur Ablösesumme äußerte Werder sich nicht. Zuletzt war über rund 2,5 Millionen Euro spekuliert worden.

Ein Kommentar zum Wechsel Kainz‘ lest ihr hier.