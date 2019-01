Werder bekommt ein Borgfelder Talent

Eren Dinkci vom SC Borgfeld ist seit Winter Teil der U19 von Werder, aber dennoch nur ein Teilzeit-Werderaner.

Bereits seit dem vergangenen Dezember stand fest, dass Eren Dinkci (im Foto am Ball) ab dem Sommer das Trikot des SV Werder Bremen tragen wird. Nun sind auch die Modalitäten seines Wechsels vom SC Borgfeld zu den Grün-Weißen geklärt. Denn der SV Werder hat den U19-Kicker bereits mit Beginn des laufenden Jahres verpflichtet, ihn aber postwendend nach Borgfeld verliehen. Dort soll Dinkci die Saison mit dem SCB in der A-Juniorenregionalliga beenden. Er wird allerdings regelmäßig im U 19-Team des SV Werder trainieren. „Dort wird der Schwerpunkt liegen“, sagt Nachwuchsdirektor Björn Schierenbeck.

Auch Jannes Wulff könnte in der kommenden Saison das Werder-Trikot tragen. Der 19-Jährige von der SpVgg Ahlerstedt/Ottendorf absolvierte einige Einheiten in der U23 und hinterließ einen guten Eindruck. Er soll weiter beobachtet und bald in einem Testspiel eingesetzt werden. Bis zum Sommer wird Wulff aber für die Spielvereinigung in der Landesliga Lüneburg antreten. Dort erzielte der Stürmer in seinem ersten Herrenjahr zehn Treffer in 15 Spielen.