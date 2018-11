Werder auf Rekordjagd

Noch ein Auswärtssieg und Bremen hat eine neue Bestmarke und eine Schallmauer erreicht. Claudio Pizarro könnte zudem ein ganz besonderes Jubiläum feiern.

Werder liegt knapp vorn:

In 106 Pflichtspielen begegneten sich beide Mannschaften bisher. Werder hat 38 Siege eingefahren, der VfB 36, dazu gab es 32 Remis. In der Bundesliga ist die Bilanz ausgeglichen: Es gab 102 Spiele, dabei 35 Werder-Siege und 35 VfB-Siege. Bremen verlor nur zwei der jüngsten zehn Spiele gegen den VfB (vier Siege, vier Remis).

Gerne mal ein Unentschieden:

Nur Hamburg und Bremen (35-mal) spielten in der Bundesliga öfter remis als Stuttgart und Bremen (32-mal). Außerdem kassierte Stuttgart in der Bundesliga nur gegen die Bayern (205) mehr Gegentore als gegen Werder (176). Gegen keinen anderen Klub hat Werder in der Bundesliga öfter getroffen.

Neuer Werder-Rekord?

Werder hat saisonübergreifend seine letzten drei Auswärtsspiele gewonnen. Eine derartige Serie gab es zuletzt im Februar/März 2010. Aber: Vier Siege in Folge auswärts wären Bremer Bundesligarekord. Und: Erstmals in seiner Vereinsgeschichte könnte Werder mit drei Auswärtssiegen in Folge in eine Saison starten.

Die 1000-Punkte-Schallmauer:

Hochgerechnet nach der Drei-Punkte-Regel steht Werder derzeit bei 997 Auswärtspunkten in seiner Bundesligageschichte. Ein Sieg in Stuttgart würde also die 1000-Punkte-Schallmauer durchbrechen. Nur die Bayern (1453) und Dortmund (1009) sind bisher Mitglieder in diesem sehr exklusiven Klub.

Wann gibt’s das erste Heimtor?

Stuttgart wartet nach zwei Heimspielen immer noch auf das erste Tor, gegen die Bayern (0:3) und gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) wollte es noch nicht klappen. Nur der FC Schalke ist bisher zu Hause noch schwächer als der VfB (Null Tore und null Punkte nach zwei Spielen).

Die Offensive läuft:

Bremen erzielte an den ersten fünf Spieltagen dieser Saison schon zehn Tore. So viele waren es zuletzt vor sieben Jahren, in der Saison 2011/12 startete Werder sogar mit elf Toren. Überhaupt die Saison 2011/12: Erstmals seit dieser Spielzeit hat Werder wieder ähnlich viele Punkte (derzeit elf) gesammelt und es unter die Top drei der Liga geschafft. Vor sieben Jahren war Werder am zwölften Spieltag Dritter, heute hat es die Mannschaft nach dem fünften Spieltag unter die besten Drei geschafft.

Die Defensive klemmt:

Allerdings konnte Werder in dieser Saison noch kein Pflichtspiel zu null spielen, selbst im Pokal in Worms gab es einen Gegentreffer. Und dann wäre da auch noch Florian Kohfeldts persönliche Auswärtsbilanz: Seit dessen Amtsübernahme im November 2017 hat seine Mannschaft in allen 14 Auswärtsspielen in der Liga (und bei zwei Spielen im Pokal) immer mindestens ein Gegentor kassiert, also noch nie zu null gespielt. Das letzte Bremer Auswärtsspiel ohne Gegentor datiert vom 22. Oktober 2017, damals gab es unter Alexander Nouri ein 0:0 in Köln.

Eine knappe Führung reicht selten:

Stuttgart punktete bereits 20 Mal gegen Bremen nach einem 0:1-Rückstand (fünf Siege, 15 Unentschieden) - so oft wie gegen kein anderes Team.

Harniks spezielles Spiel:

Gegen den einen Ex-Klub hat Martin Harnik schon am ersten Spieltag beim Remis gegen Hannover gespielt, mit Fortuna Düsseldorf wartet später in der Saison noch ein anderer. Seine längste Zeit als Profi verbrachte Harnik aber in Stuttgart. Für den VfB bestritt er immerhin 173 Bundesligaspiele, erzielte dabei 52 Tore und kam auf 34 Assists. Vielleicht ein gutes Omen: Harnik ist in der Bundesliga bisher noch ungeschlagen gegen den VfB (ein Sieg, zwei Remis).

Pizarro-Jubiläum?

Gegen Hertha sah Kohfeldt zuletzt keine Notwendigkeit, den Altmeister ins Spiel zu bringen. In Stuttgart könnte Claudio Pizarro demnach sein kleines Jubiläum nachholen. Beim VfB winkt dem Peruaner wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag sein 450. Einsatz in der Bundesliga. Und selbst wenn nicht: Pizarro hat auch mit 449 Spielen die meisten aller aktuellen Bundesligaspieler auf dem Buckel.

Mal wieder Tabellenführer:

Werder kann im Falle eines Sieges beim VfB zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga klettern. Zuletzt stand man dort am 19. Spieltag der Saison 2006/2007. Am Ende der damaligen Spielzeit hieß der Deutsche Meister im Übrigen VfB Stuttgart.

