Werder auf Kurs Königsklasse

Der „Kicker“ hat alle Spiele der Bundesliga des Jahres 2018 zusammengezählt. Das sind 25 Partien, in denen Werder mit 44 Punkten deutlich das für die Spielzeit 2018/19 ausgerufene Ziel Europa erreicht hätte.

Aus der Bundesliga sind im Jahr 2018 nur Bayern mit 59 Punkten und Dortmund mit 47 Zählern stärker. Werder holte in den 25 Partien, die der „Kicker“ in seinem Artikel berücksichtigt, 44 Punkte. Das macht also Platz drei und würde in einer Bundesliga-Abschlusstabelle die Qualifikation für die Champions League bedeuten. Damit wäre das Ziel Europa, das Werder in der laufenden Saison verfolgt, mehr als erreicht.

In diesem Jahr hat Werder außerdem noch kein Heimspiel verloren. Seit dem ersten Heimspiel unter Trainer Florian Kohfeldt am 19. November 2017, das Werder 4:0 gegen Hannover gewann, steht die Heimbilanz bei acht Siegen und acht Unentschieden.

