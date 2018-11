Werder angeblich an Stürmer Suraka dran

Laut dem ghanaischen Fußball-Portal "ghanasoccernet.com" soll Werder einer von fünf Vereinen sein, die an Zakaria Suraka vom serbischen Zweitliga-Aufsteiger Dinamo Vranje interessiert sind.

Suraka ist 21 Jahre alt und hat seinen Klub Dinamo Vranje mit 17 Toren und vier Vorlagen in der vergangenen Saison in die erste serbische Liga hochgeschossen. Nun sollen neben Werder und dem 1. FC Köln auch Atletico Madrid, Besiktas Istanbul und der KRC Genk an dem Stürmer interessiert sein.

Dieses Gerücht ist mit viel Vorsicht zu genießen. Werder hat mit Max Kruse, Martin Harnik, Yuya Osako, Aron Johannsson, Johannes Eggestein und Josh Sargent eigentlich keinen Bedarf an Stürmern. Darüber sollen laut dem Bericht Atletico Madrid und Besiktas die Nase im Rennen um den jungen Ghanaer vorn haben. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Werder diesen Transfer tatsächlich realisiert.

Den Bericht auf Englisch findet man hier.