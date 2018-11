Werder angeblich an Struna interessiert

Vages Gerücht aus Italien: Demnach soll Werder Palermos Innenverteidiger Aljaz Struna auf dem Zettel haben, das berichtet zumindest der Spielerberater Fabrizio Ferrari auf „Tuttomercato.com“.

Struna, der US Palermo nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Serie A wohl in diesem Sommer verlassen wird, soll laut Ferrari auf der Wunschliste von Werder stehen: „Es gibt ein echtes Interesse von Werder Bremen“, wird Ferrari auf „Tuttomercato.com“ zitiert. Der Spielerberater schränkt aber auch ein: „Aber ich möchte, dass Struna in der Serie A bleibt.“

Dass Werder tatsächlich an dem slowenischen Innenverteidiger interessiert ist, darf zumindest angezweifelt werden. Die Bremer sind zwar weiter auf der Suche nach Verstärkungen – das aber im Mittelfeld und nicht in der Abwehr.

Laut "Transfermarkt.de" liegt Strunas Marktwert aktuell bei einer Million Euro. Der 27-Jährige ist slowenischer Nationalspieler, in der vergangenen Serie-B-Saison kam er auf 39 Pflichtspieleinsätze für Palermo.