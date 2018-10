Werder an Offensivmann aus Peru dran?

Wie die spanischsprachige Sportzeitung „As“ berichtet, soll Werder ein Auge auf Kevin Quevedo geworfen haben. Der Angreifer spielt in Peru bei Alianza Lima, dem Ex-Klub von Claudio Pizarro.

Schnappt sich Werder einen weiteren Peruaner? Seit Claudio Pizarro in Bremen der Durchbruch gelang, vergeht kaum ein Jahr, in dem diese Frage nicht wieder aufgerollt wird. Die spanische Sportzeitung „As“ bringt nun einen konkreten Namen ins Spiel: Kevin Quevedo heißt der 21 Jahre alte Offensiv-Allrounder, der in der peruanischen Liga Stammspieler bei Spitzenklub Alianza Lima ist und auf beiden offensiven Außenbahnen sowie in der Sturmmitte eingesetzt werden kann.

Wie das Blatt berichtet, soll Werder planen, den Angreifer bereits im Januar an die Weser zu holen. So könnte Quevedo noch einige Monate mit Pizarro zusammen kicken. Ob Quevedo allerdings tatsächlich so weit oben auf der Liste der Werder-Scouts steht, ist zumindest fraglich: 2018 war Quevedo in Peru bereits zweimal in die Schlagzeilen geraten, nachdem er wegen Disziplinlosigkeiten für je ein Spiel suspendiert worden war.

Zum kompletten Artikel der „As“ geht es hier.