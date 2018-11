Werder an Laifis interessiert?

Schnappt sich Werder einen Zyprer? Wie "redgoal.gr" berichtet, soll Konstantinos Laifis in Bremen auf der Liste stehen. Der 24-jährige Innenverteidiger spielt derzeit bei Standard Lüttich.

Wird Werder im Sommer noch einmal in der Defensive tätig? Derzeit steht für Linksfuß Niklas Moisander nur der abwanderungswillige Luca Caldirola als Alternative bereit, Linksverteidiger Marco Friedl wäre als Notnagel ebenfalls denkbar. Möglich, dass man in Bremen hier noch Handlungsbedarf sieht. Aus Griechenland berichtet "redgoal.gr" nun von einem Interesse des SV Werder an Konstantinos Laifis.

Der ist ebenfalls Linksfuß, wird im Mai 25 Jahre alt und spielt seit zwei Jahren leihweise bei Standard Lüttich in Belgien. Eigentlich steht Laifis bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, es deutet allerdings alles darauf hin, dass Lüttich die Kaufoption über 1,8 Millionen Euro am Saisonende ziehen wird: Laifis ist klarer Stammspieler, gilt auf der linken Innenverteidigerposition als Leistungsträger.

Der Werdegang des 1,86 Meter großen Nationalspielers ist bemerkenswert: Von der U18 des englischen Zweitligisten Nottingham Forest ging es zurück nach Zypern zu Anorthosis Famagusta, wo sich der ehemalige linke Mittelfeldspieler erst zum Linksverteidiger und dann zum zentralen Defensivspieler entwickelte, der auch im defensiven Mittelfeld aushilfen kann. Entsprechend ist es um Laifis' Stärken bestellt: Der Zyprer gilt als feiner Fußballer, könnte langfristig womöglich Moisanders Rolle einnehmen.

Ob sich das Gerücht um Laifis allerdings erhärtet, ist doch eher fraglich: Lüttich erwarte sich demnach einen lukrativen Weiterverkauf, möchte das Dreifache der selbst gezahlten Ablöse wieder einspielen. Unwahrscheinlich, dass Werder auf einer Position, auf der mit Moisander ein Leistungsträger agiert, derart viel Geld in die Hand nimmt. (mw)