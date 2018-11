Werder an der Weggabelung

Was Werders Saisonziel anbelangt, ist MEIN-WERDER-Kolumnist Christian Stoll hin- und hergerissen. Vor dem Augsburg-Spiel stehen die Bremer laut seiner Meinung an einer wichtigen Weggabelung.

Ja, was denn nun? Der gemeine Werder-Fan wirkt derzeit gelegentlich desorientiert. Da hält Stürmer Aron J. im Talk nach dem Köln-Spiel einen europäischen Platz gar nicht mehr für so unmöglich. Stimmt! Und Werder-Coach Florian K. warnt hernach umgehend vor dem trügerischen Tabellenbild. Stimmt auch! Sagen wir es doch mal so: Exakt eine halbe Saison nach der letzten Trainerentlassung (Alexander Nouri wurde nach einem 0:3 im Hinspiel gegen Augsburg demissioniert) weiß ganz Werder nicht so recht, wo es hinwill.

Werder mal wieder, wie nicht ganz so selten in den letzten Jahren, an einer Weggabelung. Da schauen die einen lautlos wie das Karnickel auf die Kobra, die anderen schreien wie losgelöst: Heiß auf die Segel, wir wollen endlich mal wieder stromaufwärts. Was gilt? Wer hat Recht?? Werder halb leer oder halb voll??? Und ist die Situation von Nouris Rückrunde vor Jahresfrist vergleichbar mit der heutigen Rückrunde Kohfeldts? Das wird allenthalben derzeit bei denen diskutiert, die es mit Grün-Weiß halten. In den Betrieben, an den Vereinstheken, daheim am Frühstückstisch.

Wohin führt also unser Weg? Ich weiß es nicht, oder besser, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Denn seien wir ehrlich, wir haben in Dortmund und auf Schalke gewonnen, wir haben in München zwar verloren, aber die Bayern geärgert, doch danach kam – vielleicht mit Ausnahme des Heimspieles gegen Volkswagen – nicht mehr allzu viel. Außer wichtigen Punkten. Achtung, ich meckere nicht, ich analysiere: Kämpferisch waren Hamburg, Mönchengladbach und Köln allemal sehr in Ordnung, aber unser Spiel (!) durchbekommen haben wir zumindest bei den letzten beiden Partien nur eine Halbzeit. Und gegen den HSV gar nicht.

Zwei Herzen schlagen in Stollis Brust

Es wird aber bei dem Restprogramm – insbesondere daheim (Frankfurt, Leipzig, Leverkusen, Dortmund) – unbedingt nötig sein, neben dem bedingungslosen Kampf auch einen besseren spielerischeren Akzent zu setzen. Und auswärts (Augsburg, Hannover, Stuttgart, Mainz) müssen wir den Fight, anders als in Freiburg, auch wirklich annehmen. Und dann wollen wir jetzt mal den Rechenschieber rausholen, die Vereinsbrille absetzen, vom Subjekt zum Objekt werden und noch eines vorausschicken. Unter Zeugen und bei meinem Kumpel Markus Köhler (Clubfan, versaut Euch bitte den Wiederaufstieg nicht noch!) auf 'nem Bierdeckel steht mein Saisonabschlusstipp von Juni 2017 für Mai 2018: Werder Bremen auf Platz 11. 30 Punkte haben wir jetzt zu stehen. Wir gewinnen in Hannover, holen nix in Stuttgart, bringen einen Punkt aus Mainz mit und holen vier Punkte aus den vier schweren Heimspielen, das macht total 39 Zähler.

Das ist noch nicht der sichere Klassenerhalt. Aber dem geneigten Leser wird nicht entgangen sein, dass ich Augsburg noch nicht in meiner Bewertung dabei habe. Und das aus gutem Grund, denn ich bin sicher, verliert unser Verein heute nicht in Bayerisch-Schwaben, dann könnte der stets optimistische Island-Ami von weiter oben möglicherweise Recht behalten. Reicht es mal wieder nur zu Spesen in der Fuggerstadt (erst ein Werder-Sieg dort nach dem Augsburger Aufstieg 2011), dann, Florian Kohfeldt, wollen wir mal nix gesagt haben.

Will meinen, zwei Herzen schlagen in meiner Brust: Nicht zu viel wollen, um dann gar nichts mehr zu erreichen wie der VfB vor zwei Jahren. Und auf der anderen Seite auch mal etwas viel riskieren, um noch mehr zu gewinnen. Wo, beim Roland, liegt denn nun die Werder-Wahrheit? Ich halte es da mal besser mit diesem Bonmot: „Von allen Kennern des Hamlet ist Shakespeare der Wahrheit am nächsten gekommen“. Mahlzeit!

Christian Stoll (57)

ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Jörg Wontorra, Lou Richter und Klaus-Dieter Fischer schreibt Christian Stoll in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: