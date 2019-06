Werder an Cissé interessiert?

Die Gerüchteküche brodelt: Fast jeden Tag werden neue Namen mit Werder in Verbindung gebracht. Diesmal ist es Abou Cissé von Olympiakos Piräus, den die Bremer laut „gazzetta.gr“ auf der Liste haben sollen.

Die Position würde durchaus passen, Cissé kann in der Innenverteidigung sowohl links als auch rechts spielen. Mit 1,97 Metern ist der senegalesische Nationalspieler dazu ein Hüne. Dass Werder sich in der Abwehr gerne verstärken würde, ist auch kein Geheimnis. Nichtsdestotrotz dürfte Cissé wohl eher keine heiße Spur sein. Laut „gazzetta.gr“ ruft Olympiakos Piräus eine Ablösesumme von um die zehn Millionen Euro für seinen 23 Jahre alten Abwehrspieler auf. Ein Preis, der für Werder deutlich zu hoch erscheint. Nach den Verpflichtungen von Niclas Füllkrug und Marco Friedl ist der finanzielle Spielraum der Bremer begrenzt, ein Transfer im zweistelligen Millionenbereich oder knapp darunter eher nicht denkbar.

Ändern würde diese Lage wohl nur der Verkauf eines Stammspielers. Das will Werder aber nach Möglichkeit nicht tun, wie Sportchef Frank Baumann jüngst gegenüber Mein Werder bekräftigte: „Es gilt weiterhin, dass wir keinen unserer Stammspieler verkaufen möchten. Es müsste schon ein außergewöhnliches Angebot kommen, damit wir diese Meinung ändern. Aber bisher ist alles ruhig.“

Wie es auf „gazzetta.gr“ weiter heißt, sollen neben Werder auch Schalke und Benfica Lissabon an einer Verpflichtung von Cissé interessiert sein. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 23-Jährige insgesamt 29 Pflichtspiele (unter anderem in der Europa League) für Olympiakos und erzielte dabei zwei Treffer. Seinen Marktwert taxiert „transfermarkt.de“ auf sechs Millionen Euro. Cissés Vertrag läuft in Piräus noch bis Ende Juni 2022.

Den ganzen Artikel auf „gazzetta.gr“ gibt es hier (auf Griechisch).