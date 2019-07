Werder an Abwehrtalent Collins interessiert

Nathan Collins von Stoke City soll das Interesse von Werder Bremen geweckt haben. Das berichtet „The Sun“. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger steht demnach aber auch bei Manchester United hoch im Kurs.

Nathan Collins hat in der vergangenen Saison hauptsächlich in Stoke's zweiter Mannschaft in der Premier League 2 gespielt (15 Partien), lediglich dreimal lief der 18-Jährige in der Championship (zweite englische Liga) bei den Profis auf. Nichtsdestotrotz wird der irische Innenverteidiger laut „The Sun“ heiß umworben. Demnach buhlt angeblich Top-Klub Manchester United um die Dienste von Collins - und auch zwei Klubs aus der Bundesliga sollen ihr Interesse angemeldet haben. Einer davon: Werder Bremen. Laut „the Sun“ würden die Bremer das Abwehrtalent zunächst gerne ausleihen, allerdings mit einer Kaufoption.

Der Vertrag des 18-jährigen Iren soll bei Stoke noch eine Laufzeit von zwei weiteren Jahren haben, für den englischen Zweitligisten aus Stoke-on-Trent besteht aktuell also kein akuter Handlungsbedarf. Wie es heißt, ist der Klub aber darum bemüht, Collins Vertrag vorzeitig langfristig zu verlängern. Wer der zweite Klub aus der Bundesliga sein soll, der angeblich um den Innenverteidiger buhlt, schreibt „The Sun“ indes nicht.

Werder mit Abwehrsorgen

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass bei Werder mit Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp gleich zwei Innenverteidiger für mehrere Wochen und im Fall von Veljkovic sogar für die gesamte Vorbereitung ausfallen. Sportchef Frank Baumann hatte anschließen Not-Transfers auf der Position ausgeschlossen. „Wir müssen die Situation annehmen und hoffen, dass beide so schnell wie möglich wieder zum Team stoßen. Wenn wir über einen Ausfall von sechs Monaten sprechen würden, dann müsste man es wahrscheinlich anders bewerten. Jetzt sehe ich nicht zwangsläufig einen Grund, auf der Position noch reagieren zu müssen. Zudem haben wir eine gewisse Flexibilität bei anderen Spielern wie Theo Gebre Selassie, die diese Position auch spielen können“, sagte Baumann.

Baumanns Worte dürften im Fall von Collins allerdings keine Bedeutung haben. In die Kategorie „Not-Transfer“ passt Collins zweifelsohne nicht. Dem 18-Jährigen fehlt noch die Erfahrung im Profibereich, wenn wäre es eine Verpflichtung für die Zukunft.

Den ganzen Artikel in „The Sun“ findet sich hier.