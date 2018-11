Werder als Bayern-Jäger? Quatsch!

Werder ist Zweiter. Die Tabelle macht die Werder-Fans glücklich. Aber wichtiger ist eine andere Botschaft: Bei Werder passt sehr viel sehr gut zusammen. Der Herbst 2018 könnte der Anfang von einem Lauf sein.

Es ist wieder Herbst. In drei der vergangenen fünf Jahre hieß das bei Werder: Krise, Abstiegsangst und schließlich Trainerwechsel. Und heute?

Im Herbst 2018 liegt Werder nur zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern. Diesen Satz darf man ruhig gaaanz langsam und gern auch mehrfach lesen. Ja, es stimmt: Werder hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren und ist oben dabei!

Ist Werder nun schon Bayern-Jäger, wie hier und da zu hören ist? Nein, das ist Quatsch. So wenig, wie man sich nach den beiden Heim-Unentschieden gegen Hannover und Nürnberg Sorgen machen musste, so wenig muss man jetzt ausflippen. Aber was schon stimmt: Es passt bei Werder sehr viel sehr gut zusammen.

Das Startprogramm hat Werder dabei geholfen. Der Spielplan hielt - anders als in den vergangenen Jahren - Gegner bereit, die Werder Zeit zum Einspielen gab. Dass Mannschaften wie Schalke, Leipzig oder Leverkusen Probleme haben, in die Saison zu finden, spielt Werder außerdem in die Karten.

Viel flexibler, viel besser

Aber Werder tut auch selbst viel dafür, dass in diesem Herbst alles anders ist als sonst. Deutlich wird: Die Abwehr ist eingespielt, und die Neuen sind Verstärkungen, noch nicht jeder in jedem Spiel, aber Davy Klaassen, Yuya Osako oder jetzt gegen Hertha Martin Harnik und Nuri Sahin setzen wechselweise starke Akzente. Das spricht für eine große Breite im Kader, Werder ist nicht mehr abhängig von ein, zwei Ausnahmespielern.

Nimmt man alles, was gerade passiert, zusammen, dann könnte dieser Herbst der Anfang von einem Lauf sein. Die nächsten Gegner heißen Stuttgart und Wolfsburg, Mannschaften von Werders Kragenweite. Von alleine wird Werder gegen diese Gegner nicht erfolgreich sein, Werder wird im Gegenteil viel investieren müssen, um weiter so konstant zu punkten wie bisher.

Aber diese Prognose steht nach fünf Bundesliga- und einem Pokalspiel: In Bremen wird die Stimmung in diesem Herbst nicht mehr trübe. Das gab es seit den Tagen von Thomas Schaaf, Mesut Özil, Per Mertesacker und Torsten Frings nicht mehr, und deshalb sollte allein das reichen, um gute Laune zu machen. Gerede von den Bayern oder der Champions League muss man nicht haben.

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Hertha BSC?