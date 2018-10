Wer zu früh jubelt, jammert am längsten

Werders Start in die Saison war gut, doch jetzt im Herbst geht es gegen die großen Mannschaften der Liga. Unser Kolumnist Lou Richter verrät, wie es auch gegen diese Teams Punkte geben kann.

Was für ein Herbst. Es fallen nicht nur die Blätter, es wackeln bedenklich die Bäume. Diese Kolumne soll sich mit Fußball beschäftigen, deswegen erspare ich ihnen Kommentare zu den heillosen Wahlergebnissen von CSU und SPD in Bayern. Schau'n mer mal zum Fußball, wo ebenfalls frühere Hochpotente an Erektionsproblemen leiden. Bayern bleibt vier Spiele in Folge sieglos und steht in der Bundesliga auf Platz 6. Da fühlt sich der Rekordmeister so wohl wie unsereins bei einer Wurzelspitzenresektion ohne Betäubung.

Ebenfalls schlingernd zeigt sich das fetteste Dickschiff der globalen Fußlümmelei: Real Madrid ist auch schon seit vier Spielen ohne Sieg und hat den Sinn des Kickens vergessen. Seit 409 Spielminuten kein Tor! So eine Flaute ist den momentan eher bäuerlichen „Königlichen“ zuletzt vor 33 Jahren passiert. Vor knapp einem Jahr, Fußball-Deutschland thronte als amtierender Weltmeister ganz oben und war nebenbei gerade Confed-Cup-Sieger und U21-Europameister geworden, da fragten sich nassforsche Fans und benebelte Medien: Wer soll uns eigentlich schlagen? Die Antwort kam ganz bitter: zum Beispiel Mexiko und Südkorea. Oder zuletzt eben die Niederlande und Frankreich. Die noch vor wenigen Monaten so stolze Eliteeinheit verliert zum ersten Mal in ihrer 110-jährigen Geschichte in einem Kalenderjahr sechs Partien, zum ersten Mal seit dem Rumpeljahr 2000 zwei Pflichtspiele in Folge. Und nu?

Werder als Positivbeispiel

Die beknackteste Krisen-Strategie heißt „Weiter so!“ Bei Bundestrainer Jogi Löw hatte man den Eindruck, er klammerte sich an alte Seilschaften wie der Ertrinkende an's Senkblei. Der letzte Mittwoch in Paris zeigte jetzt trotz der Niederlage gegen einen exzellenten Gegner, dass und wie es anders geht. Aus den Schlaftabletten von Watutinki lässt sich nicht mal eben fix ein Speed-Cocktail mixen. Personell und taktisch war immerhin die Innovation zu erkennen, mit der sich Löw viel zu viel Zeit gelassen hat. Innovation - das bringt uns zu Werder Bremen. Im Herbst der wankenden Bäume soll die grün-weiße Blüte weitergehen. Das renommierte Schweizer Weltwirtschaftsforum hat vor ein paar Tagen Deutschland zum innovativsten Land der Welt erklärt. Dabei dürfte Werder keine Rolle gespielt haben. Aber wie (an der Spitze) Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt Werder verändert und erneuert haben, ist beispielhaft.

Die Saison läuft bislang prima, doch wer zu früh jubelt, jammert am längsten. Der aktuelle Punkteschnitt von zwei Zählern pro Partie wird sich nicht halten lassen. Das Auftaktprogramm mit überwiegend Teams aus der unteren Tabellenhälfte war generös, von den nächsten zehn Gegnern in diesem Jahr haben sieben Champions-League-Ideen. Kein Grund zum Backenschlackern. Bei einigen Hochambitionierten erkenne ich einen Ablauf, der schon viele Große kleiner gemacht hat: Disziplin schafft Erfolge, Erfolge zerstören Disziplin. Eine Beobachtung, die von der CSU bis zu den deutschen WM-Versagern reicht. Werder war lange erfolglos, an Disziplin sollte es nicht mangeln. Innovative Ansätze, wie Werder im Herbst ein paar große Bäume fällen könnte, sind da. Warum nicht morgen schon bei Vize-Meister Schalke mit dem Abholzen beginnen?

Lou Richter (58)

wurde dem TV-Publikum durch die Moderation der Sat.1-Sportsendung „ran“ bekannt. Im wöchentlichen Wechsel mit weiteren prominenten Kolumnisten schreibt Lou Richter für Mein Werder, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: