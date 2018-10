Wer weniger Trainer braucht als Werder

70 Klubs spielten seit der Saison 1999/2000 in der ersten und zweiten Bundesliga. Laut einer Rangliste bei „Transfermarkt.de“ haben fast alle dieser Vereine mehr Trainer verschlissen als Werder.

Thomas Schaaf, Wolfgang Rolff, Robin Dutt, Viktor Skripnik, Alexander Nouri und jetzt Florian Kohfeldt. Werders Trainer seit 1999/2000 lassen sich fast an einer Hand abzählen. Das ist laut „Transfermarkt.de“ bei 67 der 69 anderen Klubs, die in diesem Zeitraum in der ersten oder zweiten Bundesliga spielten, anders.

Der SC Freiburg und der 1. FC Heidenheim halten dabei am treuesten an ihren Trainern fest. Mit Volker Finke, Robin Dutt, Marcus Sorg und Christian Streich haben die Breisgauer gerade einmal vier verschiedene Coaches in den vergangenen zwanzig Jahren auf der Bank gehabt. Bei Heidenheim sind es ebenfalls vier. Dort ist momentan Frank Schmidt seit 2007 Übungsleiter.

Auf Rang eins mit den meisten Trainern seit 1999 steht übrigens nicht der HSV, sondern Rot-Weiß Ahlen. Die Nordrhein-Westfalen haben seitdem 31 verschiedene Coaches beschäftigt. Die Hamburger sind lediglich auf Platz acht.

