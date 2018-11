Wenn sich die Ausreden einschleichen

Bei Hannover 96 geht es vor dem Werder-Spiel in mehreren Bereichen drunter und drüber. Manager Horst Heldt muss die Fans beschwichtigen, die sportliche Krise moderieren und den Kader zusammenhalten.

Dieser Schalk im Nacken, der Horst Heldt eigentlich immer auszeichnet, ist Stück für Stück einer anderen Art von Humor gewichen. „Wir haben zurzeit ein Highlight nach dem anderen“, sagt der Sportdirektor von Hannover 96 voller Zynismus. Nach fünf Niederlagen in Folge und turbulenten Wochen abseits des Rasens ist der Aufsteiger wieder auf Normalmaß zurückgeschrumpft.

Dass einer starken Hinrunde eine bisher sehr schwache Rückrunde gefolgt ist, geht einher mit Streit und Kontroversen in eigener Sache. Hannover 96 bleibt ein in sich zerstrittener Verein, dessen Fans und Vereinsführung um Grundsätzliches streiten. Wenn Heldt von Highlights in Serie spricht, meint er Negativthemen und Störfaktoren, die sich ganz offensichtlich auf das Sportliche ausgewirkt haben.

Wer sich über Wochen und Monate ständig um hausinterne Probleme kümmern muss, verliert zwangsläufig auch ein wenig Zugriff auf das Wesentliche. Das Heimspiel gegen den SV Werder am Freitagabend (20.30 Uhr) ist ein Wegeweiser für den weiteren Saisonverlauf. „Wir müssen uns erst mal retten“, sagt Heldt und muss sich doch im Hinterkopf auf die in zwei Wochen anstehende Jahreshautversammlung von Hannover 96 vorbereiten. Ignoriert Präsident Martin Kind den Willen vieler Vereinsmitglieder? Hat er die Markenrechte an Hannover 96 falsch bewertet und so dem Gesamtverein geschadet? Die Suche nach Antworten auf solch diffizile Fragen hilft nicht in der Vorbereitung auf eine wichtige Heimpartie.

Ein verunsichertes Team

Was Hannover 96 vor geraumer Zeit noch stark gemacht hatte, war ein besonderer Teamgeist und Zusammenhalt. Letzteres hat streng genommen gar nicht gelitten. Wenn etwa Martin Harnik die Umkleidekabine verlässt, sieht er meist gut gelaunt aus, obwohl er nach diversen Krankheiten vom umjubelten Torjäger zum Reservisten abgestiegen ist. Harnik und Co. vermitteln immer noch den Eindruck, dass man trotz diverser Rückschläge und Verletzungen gemeinsam Gutes vollbringen kann.

Aber unterschwellig haben sich eben auch Ausreden dafür eingeschlichen, warum so manches nicht mehr wie gewünscht funktioniert. Seitdem Heldt öffentlich thematisiert hat, dass der Stimmungsboykott der Ultras direkte Auswirkungen auf die Mannschaft habe, spielt Hannover 96 nicht wirklich besser. Cheftrainer André Breitenreiter sucht unter Hochdruck nach einem Weg, um das Negative abzuschütteln und einem stark verunsicherten Team wieder mehr Selbstvertrauen einzuflößen.

Beförderung zieht sich hin

Nichts gegen den smarten Heldt und seine Fähigkeiten, einen Spielerkader und eine gesamte Profiabteilung zu organisieren: Aber dass der ehemalige Profi in seiner Rolle als Sportdirektor, Schlichter und Moderator zur in vielerlei Hinsicht zentralen Figur von Hannover 96 aufgestiegen ist, hat nicht nur Vorteile. Seine Zukunft im Verein war zwischenzeitlich durch einen Flirt mit dem 1. FC Köln gefährdet. Seine längst beschlossene Beförderung zum Geschäftsführer zieht sich dahin wie ein zähes Kaugummi.

Solche Themen dürften vor allem die Leistungsträger im 96-Team ins Grübeln gebracht haben. Es ist legitim, dass von der Konkurrenz umworbene Spieler ein paar Wochen vor Saisonende wissen möchte, wer zu ihren wichtigsten Vorgesetzten zählt und wie intensiv er sich um deren Belange kümmern kann. Der Streit und die Debatten zwischen Fans und Vereinsführung, bei denen Heldt kraft seines Amts zwischen den Stühlen sitzt, sind keine gute Grundlage für gute Leistungen. Und aus Zynismus kann, wenn es mit Blick auf die Tabelle immer enger wird, nicht jeder neue Motivation für sportliche Bestleistungen schöpfen.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: