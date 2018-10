„Wenn Pizarro reinkommt, muss man aufpassen“

Schalkes Naldo spricht vor dem Duell am Sonnabend gegen seinen Ex-Klub Werder über Claudio Pizarro, die Bremer Stärken und seine Zukunft.

Obwohl Naldo Werder vor sechs Jahren verließ, sind Spiele gegen seinen Ex-Klub immer noch etwas Besonderes. „Werder ist für immer in meinem Herzen, und ich bedanke mich, dass der Verein mich damals nach Deutschland geholt hat“, sagt der Schalker Innenverteidiger, der 2005 vom brasilianischen Klub Esporte Clube Juventude zu Werder wechselte, im Interview mit der „Deichstube“.

Am kommenden Sonnabend (18.30 Uhr) steht für Naldo wieder ein Duell gegen Werder an. Von der positiven Entwicklung der Bremer zeigt er sich keineswegs überrascht: „Schon in der vergangenen Saison war die Entwicklung gut, dann kamen gute Neuzugänge wie Davy Klaassen dazu, mit denen es sofort gepasst hat. In der Mannschaft steckt jetzt richtig Qualität.“ Auf Max Kruse müsse man immer aufpassen, Maximilian Eggestein sei in starker Form, sagt Naldo. „Und wenn dann auch noch Pizarro ins Spiel kommt, muss man gewaltig aufpassen.“

Vor dem Aufeinandertreffen der derzeit ältesten Feldspieler der Bundesliga – Pizarro ist 40, Naldo 36 Jahre alt – betont der Schalker, wie fit beide sind: „Das zeigt, dass wir beide ein Vorbild sind. Ich fühle mich körperlich und mental jedenfalls sehr, sehr gut. Und ich glaube, Claudio geht es genauso.“ Das Alter zähle nicht, wenn man auf dem Platz seine Leistung bringe, so Naldo. „Claudio sendet in dieser Hinsicht ein Zeichen an die ganze Bundesliga.“

Ans Aufhören denkt Naldo, der für Werder 254 Spiele bestritt und 36 Tore erzielte, nicht. Sein Vertrag bei Schalke läuft noch bis 2019 und er sagt: „Es sieht sehr gut aus, dass ich noch länger auf Schalke bleibe. Der Verein ist zufrieden mit mir, ich bin es auch und die Fans lieben mich wie auch früher in Bremen und Wolfsburg. Ich denke, diese Saison ist nicht meine letzte auf Schalke.“

