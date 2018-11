Lennart Thy, derzeit an den VVV Venlo verliehen, hat am Dienstag über seine Stammzellenspende und die Reaktionen darauf gesprochen.

"Wenn ich helfen kann, helfe ich gerne. Das ist ein schönes Gefühl", sagte Thy im Rahmen einer Pressekonferenz über seine Stammzellenspende, die möglicherweise einen an Leukämie erkrankten Menschen retten wird. "Wenn man ein Menschenleben auf der einen Seite und ein Fußballspiel auf der anderen Seite hat, würde ich mich immer für das Menschenleben entscheiden. Daher ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen", sagte der Stürmer über den Eingriff, der einen Einsatz für sein Team am Wochenende gegen die PSV Eindhoven verhinderte.

In zahlreichen Stadien der Niederlande honorierten Fußballfans am vergangenen Wochenende Thys Aktion mit Bannern und stehenden Ovationen. "Dass so ein Hype darum gemacht wurde, hat mich selber überrascht. Ich würde lieber wieder mit Fußball Schlagzeilen machen. Wenn es hilft, mehr Leute dazu anzuregen, sich anzumelden, dann war es das wert", sagte Thy. Tatsächlich haben nach Bekanntwerden von Thys Spende Tausende Menschen in den Niederlanden ihre Bereitschaft erklärt, sich typisieren zu lassen.

Thy selbst ließ sich 2010 als damals 19-Jähriger gemeinsam mit der gesamten U23 von Werder bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren, im Anschluss daran kam ganz lange nichts. Silvester 2017 habe er dann "zum ersten Mal die Nachricht bekommen, dass es passen könnte". Thy gab zwei Blutproben ab und tatsächlich: Der heute 26-Jährige erwies sich als geeigneter Spender. Wenige Tage vor der Spende musste sich Thy ein Hormon spritzen, um die Stammzellenbildung anzuregen. Der eigentliche Eingriff dauerte fünf Stunden, "dann war ich fertig und wurde entlassen".

Ob seine Spende tatsächlich helfen wird, weiß Thy allerdings noch nicht. "Ich erfahre erst in drei Monaten, ob die Transplantation angeschlagen hat."

Die gesamte Pressekonferenz mit Lennart Thy könnt ihr euch hier ansehen: