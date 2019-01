„Wenn es etwas zu verkünden gibt, tun wir es“

Johannes Eggestein sprach am Dienstag über eine mögliche Vertragsverlängerung. Es gebe noch nichts zu verkünden, wenngleich Werder erster Ansprechpartner bleibe. Außerdem Thema: seine Verletzung.

Der Vertrag von Johannes Eggestein läuft im kommenden Sommer aus. Werder will den Stürmer langfristig an sich binden – doch nach aktuellem Stand gibt es dem 20-Jährigen zufolge noch keine Einigung. „Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das tun“, sagte er am Dienstag in einer Medienrunde. „Ich bin ganz entspannt und locker mit der Situation und versuche, mir nicht allzu viele Gedanken zu machen.“

Auf die Meldung, dass er und sein Bruder Maximilian (dessen Vertrag läuft bis 2020) sich bereits mit Werder bezüglich eines neuen Vertrags einig seien, haben „wir überrascht reagiert, weil wir noch keine Einigung erzielt haben. Wir haben 2019 auch noch keine Gespräche geführt. Die werden aber sicherlich noch folgen. Aber ich kann nicht sagen wann, noch ob es etwas zu verkünden gibt“, erklärte er.

Nach Mein-Werder-Informationen sind sich die Brüder Johannes und Maximilian Eggestein mit dem Verein über eine Vertragsverlängerung bereits einig. In den kommenden Wochen soll demnach Vollzug gemeldet werden.

Eggestein wieder fit

Seine Sprunggelenksprobleme, aufgrund derer er das vergangene Spiel gegen Hannover verpasst hatte, hat der 20-Jährige indes auskuriert. „Es geht mir soweit ganz gut. Ich habe am Vormittag gut mitmachen können. Am Nachmittag trainiere ich individuell und dann sollte ich morgen wieder voll einsteigen“, sagte der Stürmer. Einem Einsatz am kommenden Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt stehe nichts im Weg.