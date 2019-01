Weniger Ribery, mehr Kruse

Franck Ribery und das goldene Steak befeuern die Diskussion um die Vorbildfunktion von Fußball-Stars. Der Einfluss der Kicker auf Kinder ist groß, und sie sollten daher mit Bedacht posten, meint Christoph Bähr.

Darf Franck Ribery ein riesiges, mit Blattgold überzogenes Steak essen? Darf Tim Wiese eine funkelnde Diamanten-Uhr tragen? Darf Pierre-Emerick Aubameyang seinen ohnehin schon protzigen Lamborghini in einem aufwendigen Verfahren auch noch mit einer Goldfolie überziehen lassen? Klar dürfen sie. Sie können es sich leisten und haben das nötige Geld nicht gestohlen. Die viel wichtigere Frage ist aber: Sollten sie ihr dekadentes Tun auch in den sozialen Netzwerken der ganzen Welt präsentieren?

Hinter der Aufregung um die Protzerei von Profi-Kickern, die Riberys skurriles Steak-Video gerade befeuert hat, steckt vor allem die immer wiederkehrende Diskussion um Fußballer und ihre Vorbildfunktion. Dabei gibt es da gar nicht so viel zu diskutieren: Fußballer sind natürlich keine besseren Menschen, aber sie sind Vorbilder, ob sie es wollen oder nicht. Eine repräsentative Umfrage der EBS Universität aus Wiesbaden ergab 2011, dass berühmte Fußball-Stars für Kinder und Jugendliche eine größere Vorbildfunktion haben können als die eigenen Eltern.

Was passiert also mit Kindern, die ihre Vorbilder in den sozialen Netzwerken beim Protzen und Prahlen beobachten können? Wahrscheinlich wollen sie dann auch die neueste Markenkleidung, die schicksten Uhren und sonstige teure Statussymbole haben. Fußball-Stars wie Ribery sollen sich also ruhig mal was gönnen – wenn es sein muss, auch ein goldenes Steak –, sie sollten aber dreimal überlegen, in welcher Form sie ihren übertriebenen Reichtum zur Schau stellen müssen.

Ein bisschen nachzudenken ist gar nicht so schwer, schließlich gibt es viele Beispiele von Fußballern, die ein vernünftiges Maß der Selbstdarstellung finden. Max Kruse etwa war früher als „Maserati-Max“ bekannt und neigt immer noch zur Exzentrik, jüngst postete der Werder-Kapitän im Netz aber kein Bild von einem Luxusschlitten oder einem Luxusessen, sondern von seinem Besuch in der Kinderklinik, wo er kranke Kinder als Nikolaus überraschte. Mehr davon! Ist doch auch viel unterhaltsamer als irgend so ein goldenes Steak!