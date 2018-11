Wenig los am Osterdeich

Die Trainingsgruppe am Donnerstagmorgen ist recht überschaubar gewesen. Lediglich acht Spieler versammelten sich für eine Einheit.

Gerade einmal sechs Feldspieler und die Torhüter Jaroslav Drobny und Dario Thürkauf (aus der U23) standen am Vormittag auf dem Platz. Max Kruse und Philipp Barfrede fehlten aus Gründen der Belastungssteuerung.

Die Einheit war zugleich die letzte für diese Woche, am Freitag, Samstag und Sonntag haben die in der Länderspielpause in Bremen gebliebenen Profis frei.