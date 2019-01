„Weltklasse“ mit Makeln

„Angefasst“ hat Florian Kohfeldt das 2:2 gegen Eintracht Frankfurt analysiert. Als er über Maximilian Eggestein sprach, wurde aus dem gefrusteten Trainer jedoch ein sehr zufriedener – aus mehreren Gründen.

Florian Kohfeldt dürfte innerlich an seiner Siedetemperatur gekratzt haben, als er sich auf die unterste Stufe der Haupttribüne stellte, um die letzten Minuten zu beobachten. Schiedsrichter Markus Schmidt hatte Werders Trainer des Innenraums verwiesen. „Das Stadion muss brennen“, hatte Kohfeldt vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt an den Enthusiasmus der Zuschauer appelliert, und es konnte ihm nachher niemand vorwerfen, nicht mit gutem Beispiel vorangegangen zu sein. Warum er in den letzten Minuten auf die Tribüne musste, das wusste Kohfeldt im Detail selbst nicht genau. Doch es war an einem intensiven und teilweise mitreißenden Fußballabend ohnehin eine Randnotiz. Das Geschehen auf dem Rasen hatte genügend hergegeben, worüber sich im Nachklang diskutieren ließ.

Auch für Bundesligatrainer dauert das Spiel 90 Minuten, anschließend geht es meistens allerdings für rund eine Stunde in die mediale Verlängerung. Jedes Interview, das Kohfeldt am Sonnabend nach dem 2:2 gegen Frankfurt führte, schien wie ein Eiswürfel zu wirken, der in ein siedend heißes Getränk getaucht wird. Die emotionalen Aggregatzustände des Trainers mögen – von Sky über das Vereinsfernsehen und das ZDF bis zur Pressekonferenz – variiert haben, die Quintessenz seiner Aussagen war dieselbe: „In der Summe wäre meine Mannschaft der verdiente Sieger gewesen.“

Frankfurts Trainer Adi Hütter pflichtete ihm bei und verabschiedete sich als derjenige in Richtung Flughafen, „der mit dem Punkt gut leben kann“. Das Torschussverhältnis von 18:8 gab Werders Vorteile in 97 Brutto-Spielminuten akkurat wieder. Einen aussichtsreichen Kopfball hatte Sebastian Haller danebengesetzt, Ante Rebic hatte das 1:1 erzielt, Haller vom Elfmeterpunkt das 2:2 und in der wilden Schlussphase war der Franzose noch einmal gefährlich im Strafraum aufgetaucht – das war’s offensiv von den „Büffeln“ und ihren Kollegen. „Das ist nicht nur eine Top-Leistung nach vorne gewesen mit dem letzten Makel in der Box, sondern auch eine Top-Leistung nach hinten, gegen diese Mannschaft so wenig zuzulassen“, sagte Kohfeldt. „Das war kontrolliert und klar. Auch deshalb bin ich so angefasst, weil ich es als ungerecht empfinde.“

Trotz allem hinter Hertha und Mainz

Der 36-Jährige hat vor dem Rückrundenstart angekündigt, mehr als in der Hinrunde auf die blanken Ergebnisse schauen zu wollen. „Es geht jetzt nicht ums Deuten und Rechnen“, betonte er am Sonnabend und untermauerte gleichzeitig seinen Glauben daran, dass Werder sich in vergleichbaren Spielen bald nicht mehr um den Sieg bringen lassen wird. „Es war wieder ein Spiel, in dem die Wahrscheinlichkeit viel größer war, dass wir gewinnen.“

Nur einen kurzen Blick auf die Tabelle gönnte sich Kohfeldt: Absurderweise steht Werder trotz des starken Auftritts gegen Frankfurt als Elfter jetzt so weit unten wie nie zuvor in dieser Saison, hat den Rückstand auf den sechsten Platz in zwei Rückrundenspielen aber von fünf Punkten auf zwei verringert. Aktuell stehen Mannschaften wie Hertha BSC oder der FSV Mainz 05 vor Werder, die im Sommer bei der Frage nach ihren Saisonzielen nicht „Europa“ in den Mund genommen haben. Doch der nächste Gegner der Grün-Weißen, der 1. FC Nürnberg, hat sechs Spiele in Folge verloren, und der übernächste, der FC Augsburg, wartet seit Ende Oktober auf einen Sieg. Mit zwei Siegen läge Werder, hochgerechnet auf den Rest der Saison, auf Kurs „50 plus“ in Sachen Punkte.

Ärger über Schiedsrichterleistung

Ähnlich ambivalent wie die Tabellensituation war Kohfeldts Laune auf der Zielgeraden seines Arbeitstages. „Lasst uns über ein geiles Fußballspiel reden“, sagte er, nachdem es zunächst minutenlang um strittige Schiedsrichterentscheidungen gegangen war. Vor allem über Luka Jovics vermeintliches Handspiel kurz vor dem 1:1 hatte sich Kohfeldt echauffiert. Ausreden wolle er keine suchen, „aber man muss auch mal sagen dürfen, wenn etwas nicht gerecht war“, forderte der Trainer.

Ausschließlich Begeisterung löste dagegen Maximilian Eggesteins Auftritt bei ihm aus. „Das war Weltklasse“, sagte Kohfeldt. Der ältere der Eggestein-Brüder, eines von fünf Eigengewächsen in Werders Startelf, war schon in der Anfangsphase der beste Bremer gewesen. Dann erzielte er ein Tor, vor dem er drei Frankfurter Abwehrspieler mit einer Drehung stehen ließ und anschließend eiskalt verwandelte. Wirklich Weltklasse. „Kurz habe ich selbst die Orientierung verloren“, gab Eggestein zu. Fünf weitere Male schoss er aufs Tor, darunter war ein Pfostenschuss und in einer der letzten Szenen des Spiels rettete Marco Russ in höchster Not.

Zuversicht bei Eggestein

Eggestein hatte am Sonnabend nicht nur Europa-League-, sondern Champions-League-Niveau. Doch Kohfeldt ist zuversichtlich, dass es den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bis 2020 läuft, nicht zu einem Klub zieht, der dieses Niveau schon in Gänze verkörpert. „Ich muss mir keine Sorgen machen, weil ich mir sicher bin, dass er bleibt. Ich kenne seinen Berater gut, ich kenne seinen Vater gut. Aber am wichtigsten ist: Ich kenne Maxi gut. Wir haben sehr viele gute Argumente“, sagte Kohfeldt und grinste zufrieden.

Werders Trainer ist zuversichtlich, dass sich die Freude, die ihm seine Spieler mitunter bereiten, bald zuverlässiger in den Ergebnissen widerspiegelt. „Natürlich müssen wir mehr Tore machen“, sagte er. Allein durch Fingerschnipsen lasse sich das Problem mit der Chancenverwertung jedoch nicht lösen. „Wir arbeiten dran, das wird kommen. Der Glaube an die Jungs ist sehr groß.“ Am Ende seines Arbeitstages wirkte Florian Kohfeldt gar nicht mehr so unzufrieden.

