Weltklasse aus Holland

Warum hat Werder im Sommer 13,5 Millionen Euro an den FC Everton überwiesen? Darum: Um Davy Klaassen und dessen Klasse nach Bremen zu holen. Gegen Hertha spielte er „Weltklasse“, fand jedenfalls sein Trainer.

Es lief die 87. Minute im Spiel gegen Hertha, Werder führte 3:1 und hatte das Spiel ziemlich sicher im Griff. Werder hätte die letzten paar Minuten also bequem verwalten können, doch da machte Davy Klaassen nicht mit. Mit einer beherzten Grätsche gegen Herthas Besten, Außenstürmer Javairo Dilrosun, holte sich Klaassen auf spektakuläre Weise den Ball an der Seitenlinie. Es ging ein Raunen der Anerkennung durchs Stadion. Klaassens Einsatz in dieser Phase des Spiels war ein Statement. Seht her, so spielt Werder, immer am Limit, immer mit ganzem Herzen, on fire.

Natürlich schafft Werder es noch nicht, tatsächlich immer und 90 Minuten lang so zu spielen. Aber immer öfter. „Das nehme ich mir jetzt mal raus“, sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt deshalb, „Davy hat ein Weltklasse-Spiel gemacht.“ Wer bislang noch nicht so recht wusste, warum Werder im Sommer rund 13,5 Millionen Euro an den FC Everton überwiesen hat, der müsste inzwischen ein bisschen schlauer sein. Gegen Augsburg schoss Klaassen sein erstes Bundesliga-Tor, gegen Hertha spielte er, nun ja, „Weltklasse“.

Laufstärkster Spieler der Liga

Klaassen prägt das Werder-Spiel mehr als sein Vorgänger Thomas Delaney. Delaney war einer der laufstärksten Spieler der Liga, Klaassen ist sogar der laufstärkste überhaupt. 62,67 Kilometer hat Klaassen in fünf Bundesliga-Spielen abgerissen, diesen Wert kann niemand toppen. Auch gegen Hertha legte Klaassen von allen Akteuren die längste Strecke zurück, 12,75 Kilometer. Und 82 Prozent seiner Zweikämpfe gewann er auch noch.

Dazu setzt Klaassen offensiv Akzente. „Er hat immer wieder die Verbindung zur Box hergestellt“, sagte Kohfeldt, der über weite Strecken mit Raute spielen ließ. Sehr zum Vergnügen von Klaassen. „Das war unser mit Abstand bestes Spiel“, sagte er zu Mein Werder, „es war fast perfekt.“ Über seine eigene Rolle will er dabei gar nicht so gern reden. „Mir ist egal, wie wir im Mittelfeld aufgestellt sind. Ich versuche, mich in meiner Art einzubringen, wie es der Trainer verlangt.“ Zum Beispiel mit vollem Einsatz an der Seitenlinie und bis ganz zum Schluss.