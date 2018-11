Weiter so – aber aus Überzeugung

Florian Kohfeldt hat in den vergangenen Tagen ganz viel Fußball geguckt. Werder-Fußball. Er hat sich die Aufzeichnungen der vergangenen vier Bundesliga-Spiele seiner Mannschaft noch einmal in aller Ruhe angeschaut. Das dürfte nicht immer ein Vergnügen gewesen sein, denn Werder hat von diesen vier Spielen seit der letzten Länderspielpause bekanntlich drei verloren und nur eines gewonnen, auf Schalke mit 2:0. Die anfangs sehr euphorische Stimmung ist inzwischen ein bisschen in den Keller gesackt. Begrifflichkeiten wie „Werder-Krise“ oder „Niederlagen-Serie“ machen die Runde. Und auch Kohfeldt sagt: „Man hat das Gefühl, dass wir gerade eine mega-schlechte Phase haben.“

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.