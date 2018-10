Weiter, immer weiter!

Werder ist in der Bundesliga-Tabelle oben angekommen – und hat dabei ein neues Selbstverständnis aufgebaut. Trotzdem gibt es noch Luft nach oben, meinen Florian Kohfeldt und auch Ludwig Augustinsson.

Es vergeht zurzeit kaum ein Tag, an dem nicht irgendeine Statistik auftaucht, die unterstreichen soll, dass bei Werder gerade etwas sehr Außergewöhnliches passiert. Ein paar Beispiele aus dieser Woche: In der Jahrestabelle, die alle Spiele im Kalenderjahr 2018 erfasst, steht Werder auf Platz drei, nur die Bayern und Dortmund waren in den vergangenen zehn Monaten erfolgreicher als Werder. Oder: Kein Trainer in der Bundesliga verändert so selten die Startelf wie Florian Kohfeldt, und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Mannschaften, die wenig rotieren, erfolgreicher sind als die anderen. Und ein letztes Beispiel: Werder ist nach acht Spieltagen Dritter, in 72,2 Prozent der Fälle haben sich in den vergangenen 17 Jahren Mannschaften, die nach acht Spieltagen auf Platz drei standen, am Ende der Saison auch für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert.

Das alles ist Musik in den Ohren der Werder-Fans und Balsam für ihr über die Jahre geschundenes Herz. Bei Werder selbst dagegen sieht man die Dinge weniger emotional. „Für eine Platzierung in der Jahrestabelle gibt es nichts, was du am Ende in den Händen halten kannst“, sagt Frank Baumann. Damit hat Werders Sportchef zwar recht, und was er damit ausdrücken will, ist auch klar: Noch nie hat sich eine Mannschaft im Oktober eines Jahres für den internationalen Wettbewerb ein Jahr später qualifiziert. Das ändert nichts daran, dass Werder nach Europa will, nur meint Baumann, dass der Weg dorthin noch weit ist.

Der nächste Klub, der sich Werder bei diesem Vorhaben in den Weg stellt, ist am Sonntag um 18 Uhr Bayer Leverkusen, eine Mannschaft, die zurzeit in Europa spielt und dort nach ihrem Selbstverständnis auch hingehört. Nur nachgewiesen hat es diese Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison noch zu selten. So selten, dass Trainer Heiko Herrlich massiv unter Druck steht und um seinen Job bangen muss. Werder hat zuletzt eine gute Erfahrung gemacht mit einer Mannschaft, die unter ihren Möglichkeiten geblieben ist, Werder hat 2:0 gegen Vizemeister Schalke gewonnen. Und das führt zurück zu der Frage: Wo soll das noch alles hinführen?

Die Überzeugung ist mittlerweile da

Ludwig Augustinsson, der schwedische Verteidiger, der unermüdlich an der linken Seitenlinie rauf und runter läuft, sagt: „Wir wollen bleiben, wo wir sind.“ Das wäre ein Champions-League-Platz. Aber weil sie bei Werder trotz aller Euphorie weiterhin Werder sind, also bodenständig, sagt Augustinsson auch noch: „Wir sollten locker bleiben, unser Ziel ist die Top 6, Top 7, Europa.“ Auf der Reise dorthin hat sich Werder tatsächlich entwickelt. Cheftrainer Florian Kohfeldt sagt: „Was du merkst: Du musst nicht mehr darum kämpfen, dass du glaubst, solche Spiele zu gewinnen.“ Die Überzeugung, das Vertrauen in die eigene Stärke, ist inzwischen einfach da. Und so etwas ist ein Meilenstein bei der Entwicklung von Fußballmannschaften, es ist ein bayerisches Mia-san-mia in etwas abgemilderter, man könnte sagen, in bremischer Form. Einmal sagt Florian Kohfeldt in der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel tatsächlich „weiter, weiter“. Als Erfinder des „Weiter, immer weiter“ gilt Oliver Kahn, der auch das bayerische Mia-san-mia mit Leben gefüllt hat.

Wenn es immer weiter gehen soll, dann muss es irgendwann aber auch einmal enden. Dieser Punkt, sagt Augustinsson, ist noch nicht erreicht. „Das Potenzial dieser Mannschaft ist noch höher“, sagt er, „in ein paar Monaten können wir noch besser spielen.“ Wenn das stimmt, dann muss einem fast schwindelig werden. Werder noch besser als jetzt schon? „Individuell haben wir noch Luft nach oben“, sagt Kohfeldt, „aber das hat jede Mannschaft.“ Bei Werder zum Beispiel kann das Flügelspiel noch effektiver werden. Und die ganzen Neuzugänge – Davy Klaassen, Yuya Osako, Martin Harnik, Nuri Sahin – können sich noch viel besser kennenlernen. Schließlich kann sich auch der Mann, der am Freitag bei der Pressekonferenz auf dem Podium saß, verbessern. Ludwig Augustinsson hat sich vorgenommen, bald mehr Flanken zu schlagen, die zu Toren führen. Er sagt: „Es wird bald passieren.“ Er und Werder, soll das heißen, sind noch nicht am Limit.

