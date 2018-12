Weißwürste, wenn Werder den BVB ärgert

Sterne-Koch Alfons Schuhbeck gibt Werder einen weiteren Ansporn, in Dortmund etwas Zählbares mitzunehmen. Hintergrund ist die derzeitige Tabellenkonstellation.

„Bis jetzt hat sich noch keiner bei mir gemeldet und uns Weißwürste versprochen“, sagte Florian Kohfeldt am Donnerstag bei der Spieltagspressekonferenz zu einem möglichen Punktgewinn bei Tabellenführer Borussia Dortmund. Das hat sich laut „Bild“ nun geändert.

Der Sterne-Koch Alfons Schuhbeck, der die Bayern bei Auswärtsspielen in der Champions League bekocht, hat ein Versprechen abgegeben: „Wenn Werder richtig Gas gibt und Dortmund noch den einen oder anderen Punkt abnimmt, lade ich meine Bremer Freunde herzlich auf ein paar Weißwürste ein, wenn sie im April zu uns nach München kommen.“

Der Hintergrund der Sache ist einfach und findet sich in der Tabelle wieder: Die Bayern könnten ihrerseits mit einem gleichzeitigen Sieg in Hannover bei einem Sieg oder Unentschieden Werders beim BVB wieder näher an die Tabellenspitze heranrücken. Derzeit haben die Bayern neun Zählern weniger als Tabellenführer Borussia Dortmund.

Den kompletten Artikel gibt es in der Sonnabend-Ausgabe der „Bild“.