Wegen Sargent muss niemand anrufen

Ist Josh Sargent ein Kandidat für ein Leihgeschäft im Winter? „Ganz klares Nein“, sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Bei zwei anderen Spielern könnte dieser Schritt jedoch bevorstehen.

Erst einmal arbeitete Florian Kohfeldt die eine Seite der Transferpolitik ab. Werders Trainer geht nicht davon aus, dass der Klub sich in der Winter-Transferperiode verstärken wird. „Sollte kein gravierender Ausfall dazwischen kommen, sind wir eher in der Situation, dass mit Fin Bartels ein gefühlter Neuzugang dazukommt“, sagte der Trainer am Freitag in einer Medienrunde. Er zeigte sich „sehr zufrieden“ mit seinem Kader.

Denkbar sei es dagegen, den einen oder anderen Spieler zu verleihen, um ihm Spielpraxis zu verschaffen. Auf Josh Sargent treffe dies ganz eindeutig nicht zu. „Er bleibt ganz sicher hier und fliegt mit ins Trainingslager nach Südafrika“, sagte Kohfeldt über den US-Stürmer. „Wenn jemand nach ihm fragen will, kann er sich den Anruf sparen.“ Sargent ist bislang für die Profis nur in Testspielen zum Einsatz gekommen und hat darüber hinaus sieben Tore in elf Spielen für die U23 auf dem Konto.

Was Florian Kohfeldt bei Leihgeschäften wichtig ist

Anders als Sargent könnten Ole Käuper und Thore Jacobsen im Winter für mindestens ein halbes Jahr den Klub verlassen. Bei Jacobsen hatte es Überlegungen bezüglich eines Leihgeschäfts bereits im Sommer gegeben. „Thore ist überragend mit der Situation umgegangen und hat sich im Training mit den Profis auf ein neues Level gebracht", sagte Kohfeldt. Der Linksverteidiger habe an Tempohärte gewonnen und sich in der Entscheidungsfindung verbessert. „Aber Thore und ich sind uns sehr einig, dass der nächste Schritt eine Ausleihe sein muss“, betonte Kohfeldt.

Der Trainer legt bei der Suche nach einem adäquaten Klub für seine Spieler sogar mehr Wert auf die Inhalte, die ihm dort vermittelt werden, als auf die Liga. So habe er sich intensiv mit seinem Kollegen Rüdiger Rehm ausgetauscht, bevor Niklas Schmidt an den SV Wehen Wiesbaden in die Dritte Liga verliehen wurde. Kohfeldt und Rehm kennen sich von der Trainer-Ausbildung.

Auf Bundesliga-Niveau sieht Werders Coach jetzt schon Ole Käuper. Der Youngster trainiert nach längerer Pause seit einigen Einheiten wieder mit der Mannschaft, er hatte sich bei seinem Einsatz im DFB-Pokal im August schwerer verletzt. Aber die Situation im defensiven Mittelfeld hat sich in der Zwischenzeit verändert. „Mit Bargi und Nuri haben wir zwei Spieler, die Oles Position besetzen. Es wäre unrealistisch, ihm zu versprechen, dass er nächstes Jahr zehn Spiele macht“, sagte Kohfeldt, der deshalb auch beim 21-Jährigen zu einer Ausleihe tendiert.

Felix Beijmo ist „nicht weit weg“

Wegen Käuper und Jacobsen können sich also Interessenten melden, wegen Sargent nicht – und was ist mit Felix Beijmo? Der Rechtsverteidiger hat es seit seinem Wechsel aus Schweden noch nicht einmal in Werders Profikader geschafft. „Der Plan mit Felix ist, ihn nicht auszuleihen. Bei ihm ist es aber dasselbe Thema wie bei Ole, dass er in der Regionalliga keine adäquate Spielpraxis bekommt“, erklärte Kohfeldt. Mit dem Drei-Millionen-Mann steht demnächst ein Gespräch an.

Doch Beijmo treibe seine Entwicklung voran und sei „nicht weit weg“ von Theodor Gebre Selassie, der hinten rechts noch keine Minute verpasst hat in dieser Saison, versicherte der Trainer. Allerdings decke Marco Friedl mit seiner Variabilität auch diese Position als Back-up ab. Kohfeldt betonte, dass er nicht der Trainertyp sei, der Spielern lediglich einen Kaderplatz gebe, um sie zu belohnen. Solange nur sieben Spieler inklusive Torwart auf die Bank dürfen, steht Beijmo auch die Kader-Arithmetik im Weg.