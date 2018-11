Wechsel von Thy zu Erzurumspor ist fix

Werder hat den Wechsel von Lennart Thy zum türkischen Klub Büyüksehir Belediye Erzurumspor offiziell verkündet. Am Sonnabendmorgen wurden letzte Details geklärt.

Werders Sportdirektor Frank Baumann hatte es am Freitag bereits durchklingen lassen, dass beim Wechsel von Thy in die Türkei nur noch ein paar Unterschriften fehlen. Die wurden offensichtlich am Sonnabendmorgen getätigt.

"Wir wünschen Lennart für die Zukunft und seine neue Aufgabe in der Süper Lig alles Gute", wird Sportdirektor Frank Baumann auf der vereinseigenen Website zitiert.

Thy war in der vergangenen Saison an den niederländischen Klub VVV-Venlo ausgeliehen. Für wie lange der 26-jährige Stürmer nun beim türkischen Erstliga-Aufsteiger Erzurumspor unterschrieben hat, gab Werder nicht bekannt.