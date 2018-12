Was wird im Winter aus Florian Kainz?

Für Florian Kainz begann der Weihnachtsurlaub etwas früher – allerdings ungewollt. Wieder einmal stand der Österreicher nicht im Werder-Kader, Florian Kohfeldt und Frank Baumann planen trotzdem weiter mit ihm.

Er wollte dribbeln, er wollte flanken, er wollte Tore schießen. Er wollte vor allem wichtig sein. All das ist Florian Kainz zuletzt kaum noch gelungen. Wenn Werder-Trainer Florian Kohfeldt einen Streichkandidat brauchte, so war es zumeist der Österreicher. Gegen Hoffenheim durfte er mal wieder für ein paar Minuten mitspielen, das war es aber auch schon. In Leipzig war Kainz erneut gar nicht dabei. Im Januar öffnet bekanntlich das Transferfenster, der 26-Jährige dürfte zumindest in den kommenden Tagen darüber nachdenken, ob er noch eine Zukunft an der Weser hat.

„Den Anschluss hat er nicht verloren. Es ist immer eine Abwägung des Kaders und der Konkurrenzkampf ist groß“, sagte Kohfeldt, als er auf die derzeitige Rolle des Außenspielers angesprochen wurde. „Es gibt für ihn keine Garantien über Einsätze oder Kaderplätze, das gilt aber auch für viele andere. Momentan hat Josh Sargent im Training und in den Spielen den Eindruck gemacht, dass er die Nase da leicht vorn hat. Genauso wie Jojo Eggestein. Und Milot Rashica.“

Keine allzu schönen Aussichten also für Florian Kainz, da droht ein weiter Weg zurück in die Mannschaft. „Abgeschrieben habe ich ihn aber auf keinen Fall, denn er ist ein gestandener Bundesligaspieler, der jederzeit in der Lage ist, in der Startelf zu stehen“, sagte Kohfeldt, der aber auch ankündigte: „Wir werden in Südafrika noch einmal sprechen. Er muss sich auch für sich positionieren, ob er sich mit dieser Rolle identifizieren kann. Das tut er bislang in überragendem Maße im Mannschaftsverbund.“

Der Werder-Coach ist sich aber natürlich im Klaren darüber, dass er das sportliche Leben für Florian Kainz gerade alles andere als einfach macht. „Ich weiß, dass er nicht mehr 19 Jahre alt ist und vielleicht auch den Anspruch hat, jede Woche zu spielen. Von meiner Seite ist aber ganz klar: Ich würde gerne weiter mit ihm arbeiten.“ Ähnlich sieht es Sportchef Frank Baumann: „Es gibt von unserer Seite keine Bestrebungen, ihn abzugeben. Und von seiner Seite ist da auch nichts gekommen.“

