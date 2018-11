Was Werder von Sahin erwarten kann

Er war der jüngste Bundesliga-Spieler und -Torschütze, Knapp 13 Jahre später ist er nun bei Werder gelandet: Nuri Sahin. Wie er sich verändert hat und was Werder von ihm erwarten kann – und was nicht.

Nuri Sahin hat in diesem Sommer ein paar Entscheidungen getroffen, die ihm in Zukunft den Weg weisen sollen. Nuri Sahin hat zum Beispiel seinen Kumpel Neven Subotic und dessen Stiftung in Äthiopien besucht. Subotic, Ex-Kollege bei Borussia Dortmund, kümmert sich in Afrika darum, dass dort den Ärmsten der Armen geholfen wird. Sahin will irgendwann selbst eine Stiftung für Bedürftige gründen. Nuri Sahin weilte in diesem Sommer außerdem eine Woche lang in Boston an der Havard Business School und hat dort einige Seminare belegt. Es beginnt schließlich irgendwann eine Zeit nach dem Fußball, und darauf will Sahin bestmöglich vorbereitet sein.

Noch aber ist Nuri Sahin Profifußballer, und seit Freitag ist er das in Bremen. Werder hat den 29-jährigen Mittelfeldspieler nach Informationen von MEIN WERDER für rund eine Million Euro von Borussia Dortmund geholt. Er soll bei Werder einen Zwei-Jahresvertrag unterschrieben haben. Werder selbst mag die Laufzeit nicht kommunizieren.

Die Verpflichtung von Sahin am letzten Tag der sommerlichen Transferperiode ist der Schlusspunkt hinter aufregenden Bremer Einkaufswochen. Sportchef Frank Baumann hat unter anderem geholt: den teuersten Werder-Spieler aller Zeiten: Davy Klaassen; den vielleicht beliebtesten Werder-Spieler aller Zeiten: Claudio Pizarro; den Wunschspieler des Trainers: Yuya Osako; den Wunschspieler seines Kapitäns Max Kruse: Martin Harnik. Und jetzt auch noch Nuri Sahin, das einstige Wunderkind der Bundesliga.

Debüt am Dienstag in Leer

Erwachsen ist er geworden. Der nächste große Name unterstreicht: Werder meint es ernst mit Europa. Donnerstagmittag hatte Baumann noch erklärt, dass man keinen neuen Spieler mehr holen werde. „Aber am Nachmittag ist die Tür aufgegangen“, sagt Baumann nun. Angeblich ging es ganz schnell. Dortmund jedenfalls stellte den Spieler am Freitagvormittag vom Training frei, Sahin absolvierte am Klinikum Links der Weser den Medizin-Check, am Nachmittag folgte die Unterschrift. Sahin zählt beim Spiel in Frankfurt noch nicht zum Kader. Er wird stattdessen am Dienstag im Test gegen den FC Emmen in Leer um 18.30 Uhr sein Werder-Debüt feiern.

Bis zuletzt hatte sich auch der türkische Vizemeister Fenerbahce um Sahin bemüht. Sahin entschied sich aber dafür, in Deutschland zu bleiben. Werder hatte bereits im Frühsommer Kontakt zu Sahin aufgenommen, sich laut Baumann dann aber darauf konzentriert, zunächst die Planstelle zu besetzen, für die schließlich Klaassen gefunden wurde. „Werder ist immer noch ein großer Verein“, zitiert der Klub Nuri Sahin, „ich habe das Gefühl, dass hier etwas heranwachsen wird. Ich freue mich darauf, daran mitwirken zu können.“ Dafür verzichtet Sahin auf viel Geld. Fünf Millionen Euro soll er jährlich in Dortmund verdient haben. Mit Blick auf das Gehalt, das Werder dem Spieler nun zahlt, sagt Baumann: „Er hätte auch zu einem Klub wechseln können, wo er mehr Geld verdient hätte.“

Nuri Sahin wird vor allem mit Philipp Bargfrede um einen Platz im Mittelfeld kämpfen. Sahins Lieblingsposition ist zentral vor der Abwehr, er gibt aber auch einen veritablen Achter ab. In Dortmund hielt man Sahin seit Längerem für entbehrlich, im internen Ranking der defensiven Mittelfeldspieler war er nur die Nummer fünf hinter Axel Witsel, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud und Julian Weigl. Ist er für Werder der Richtige? „Ich denke, über die Qualitäten von Nuri muss man nicht viel sagen“, so Cheftrainer Florian Kohfeldt in einer Vereinsmitteilung, „er hat das Potenzial uns noch weiter zu verbessern und ermöglicht uns neue Optionen.“

Pro und Contra Sahin

Für die Verpflichtung von Sahin spricht, dass Werder den nächsten feinen Fußballer für vergleichsweise kleines Geld bekommen hat. „Vor zwei oder sechs Wochen wäre Nuri zu diesen Konditionen nicht zu haben gewesen“, sagt Baumann. Sahins Vertrag wäre im Sommer 2019 ausgelaufen. Sahin wird das fußballerische Niveau mit seinem exzellenten linken Fuß im Werder-Spiel anheben. Einen „Qualitätsspieler“ nennt Baumann ihn. Die Verpflichtung Sahins ist der nächste Hinweis darauf, wie sehr Kohfeldt das spielerische Element ausbauen will.

Es gibt aber auch Zweifler. Sie sagen, dass Sahin seine beste Zeit hinter sich hat. Nur 18 Bundesliga-Spiele hat er in der vergangenen Saison für den BVB gemacht, am ersten Spieltag dieser Saison stand er schon nicht mehr im Kader. Sahin gilt außerdem als wenig sprintstark. Für Werders Konterabsicherung könnte das ein Problem werden, da auch Bargfrede und Maximilian Eggestein bei all ihren Vorzügen nicht zu den Schnellsten gehören.

Der Sahin-Einkauf ist schließlich auch ein Zeichen an die Nachwuchsleute: Werder verfügt hinter den Bayern nun über den zweitältesten Kader der Liga. Und Werder vertraut im Zweifelsfall dann doch lieber auf nachgewiesene Qualität als auf vielversprechendes Talent, auch wenn Baumann das anders sieht. „Wir wollen jungen Spielern eine Chance geben, aber dafür müssen sie gesund sein“, sagt er. Ole Käuper, dem sie bei Werder die Rolle als Bargfrede-Ersatz zutrauen, ist aber nicht gesund, schlimmer noch: Er fällt nun sogar länger aus als ursprünglich angenommen, wie Werder am Freitag mitteilte. Vermutlich erst im Oktober wird Käuper wieder spielen können. Es war die einzige schlechte Nachricht an diesem Tag.

Sahins Karriere

Werder verpflichtet mit Nuri Sahin den Spieler, den der damalige BVB-Trainer Bert van Marwijk 2005 aus der B-Jugend direkt zu den Profis holte. Sahin brach fortan einen Rekord nach dem anderen; war jüngster Bundesliga-Spieler aller Zeiten, jüngster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, und so weiter.

223 Bundesligaspiele hat Sahin bis heute bestritten, dabei 21 Tore geschossen und 40 Vorlagen gegeben. Sahin hat verdammt viel erreicht in seiner Karriere, war deutscher und spanischer Meister, deutscher und niederländischer Pokalsieger, wurde mit 17 jüngster türkischer Nationalspieler der Geschichte und absolvierte bis zu seinem Rücktritt 52 Länderspiele. Seit einiger Zeit ist der heimatverbundene Sahin auch Assistent seines Bruders, Ufuk Sahin ist Trainer des Bezirksligisten RSV Meinerzhagen. Sahin, der in Kürze 30 wird, hat aber auch Karriere-Knicks erleben müssen. Weder bei Real Madrid noch beim FC Liverpool konnte er sich durchsetzen.

Als die schrecklichste Erfahrung seines Lebens bezeichnete er vor einiger Zeit das Bombenattentat auf den Dortmunder Mannschaftsbus vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco im April 2017. Sahin blieb körperlich unversehrt, sagte später aber: „Ich war wie in Schockstarre. Aber meine Gedanken rasten. Ich habe innerhalb von zwei Sekunden über mein ganzes Leben nachgedacht. Ans Sterben, aber auch ans Leben. Und an meine Familie. Ich sah meinen fünf Jahre alten Sohn, meine einjährige Tochter und meine Frau. Ich fühlte, dass sie bei mir waren.“