Was Werder nach dem Drohnen-Vorfall droht

Dass ein Werder-Mitarbeiter für den Drohnen-Einsatz beim Hoffenheim-Training verantwortlich war, hat der Klub jetzt zugegeben. Gegenüber Mein Werder erläutert ein Polizeisprecher die möglichen Konsequenzen.

Norbert Schätzle hat in der Woche vor Weihnachten jede Menge zu tun. Es geht um eine Bande von Autodieben, um Durchsuchungen bei Terrorverdächtigen - und um eine Drohne. Schätzle ist Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Zu seinem Zuständigkeitsbereich zählt auch Zuzenhausen, wo am Dienstag eine Drohne beim nicht-öffentlichen Abschlusstraining der TSG Hoffenheim für Aufsehen sorgte. Inzwischen hat Werders Sportchef Frank Baumann eingeräumt, dass ein Mitarbeiter des Vereins die Drohne einsetzte, um die Einheit der Hoffenheimer auszuspionieren. Doch was drohen Werder nun für Konsequenzen? Baumann sagte, er gehe davon aus, dass die Angelegenheit im Sand verlaufe. Werder habe nichts Illegales getan und sei von der Polizei bislang nicht kontaktiert worden.

Laut Polizeisprecher Schätzle droht demjenigen, der die Drohne steuerte, allerdings durchaus eine Strafe. Ermittelt wird wegen des Verdachts einer bedeutenden Ordnungswidrigkeit. Beim ersten Verstoß sei mit einem Bußgeld von mehreren Hundert Euro zu rechnen. Im Wiederholungsfall könne die Summe auf einen vierstelligen Betrag ansteigen. „Das entscheidet letztlich aber die Bußgeldbehörde“, erklärte Schätzle gegenüber Mein Werder.

Erst einmal laufen noch die Ermittlungen der Polizei, nachdem die Beamten von Verantwortlichen der TSG Hoffenheim über den Vorfall informiert worden waren. Es gilt nun, den Verantwortlichen zu ermitteln und herauszufinden, ob der Aufstieg der Drohne genehmigt war oder nicht. Der Anmieter des Autos, das am Hoffenheimer Trainingsgelände parkte, ist der Polizei bereits bekannt. „Wir haben herausgefunden, dass das Auto in Bremen gemietet und zurückgegeben wurde“, sagte Schätzle. Der Anmieter werde in Kürze ebenso befragt wie einige Zeugen des Drohnen-Vorfalls.

Dass es sich bei dem besagten Mann um einen Werder-Mitarbeiter handelt, dürfte nach Baumanns Statement bei der Pressekonferenz am Freitag mittlerweile klar sein. Falls der Verein der Polizei weitere Informationen zu dem Vorfall übermitteln wolle, könnte das durchaus hilfreich sein, betonte Pressesprecher Schätzle.