Was Schaaf über Micoud, Diego und Özil sagt

In einem Spezial-Magazin von "11Freunde" zum Thema "Die Zehn – Magier und Denker des Spiels" kommt auch Thomas Schaaf zu Wort. Er äußert sich zu Johan Micoud, Diego und Mesut Özil.

Unter Thomas Schaaf wurde meistens in der 4-4-2 Formation mit Raute gespielt. Es war also immer Platz für einen Zehner – wie zum Beispiel Johan Micoud. Oder Diego. Oder Mesut Özil. Zu genau diesen drei Spielern erzählt Schaaf etwas in der aktuellen Spezial-Ausgabe der "11Freunde", in der es um das Thema "Die Zehn – Magier und Denker des Spiels" geht.

Über Micoud sagt Schaaf: "Jo ging es darum: Wie kann ich aus meiner Position heraus so erfolgreich sein wie möglich?" Wenn er den Ball bekommen habe, hätten alle Mitspieler gewusst: Jetzt passiert was!, erklärt der frühere Werder-Coach und heutige Technische Direktor der Bremer.

Diego sei kein Micoud gewesen, sagt Schaaf: "Diego war verspielter, aber trotzdem hatte er die Fähigkeit, eine ganze Mannschaft mitzureißen." Der Brasilianer, der heute noch bei Flamengo Rio de Janeiro kickt, habe viel für seinen Körper getan und habe sich auch wehren können, auch wenn er oft hart angegangen worden sei.

Özil sei schon früher nach schwachen Spielen oft hart kritisiert worden. "Ich habe auch Mesut nach solchen Kritiken immer wieder gesagt: 'Das ist doch vor allem ein großes Lob.'", verrät Schaaf. Sein Motiv: Von besonderen Spielern erwarte man eben auch besondere Spiele.

