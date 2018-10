Was Kohfeldt gegen Flensburg erwartet

Der SC Weiche Flensburg erhält von Florian Kohfeldt das gleiche Maß an Aufmerksamkeit wie jeder Bundesligist. Einen Unterschied bei der Vorbereitung aufs Pokalspiel fand Werders Trainer dann aber doch.

Florian Kohfeldt hat den Luxus genossen, die Aufarbeitung der 2:6-Pleite gegen Bayer Leverkusen einen Tag früher abschließen zu können als seine Spieler. Die werden, anders als ihr Trainer, erst am Dienstag erstmals mit dem SC Weiche Flensburg konfrontiert. Gegen den Dritten der Regionalliga Nord kämpft Werder am Mittwoch (18.30 Uhr) in Lübeck um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals.

Doch Kohfeldt beschäftigt sich nicht nur intensiv mit der Aufgabe gegen den Viertligisten, um sich von der heftigen Heimniederlage gegen Leverkusen abzulenken. „In Lübeck gegen Flensburg zu spielen, klingt erst einmal nicht so spektakulär. Aber für uns ist das Teil eines hoch attraktiven Wettbewerbs. Wir wissen, welche Bedeutung hinter diesem Spiel steht“, sagt er. Die ergebe sich nicht nur aus Werders Historie heraus, der Pokal sei für die Mannschaft enorm wichtig – und das nicht nur, wie Sportchef Frank Baumann betonte, weil der Titelträger direkt für die Europa League qualifiziert ist.

Co-Trainer Horsch hat gescoutet

Von Rotation und Schonung will Kohfeldt deshalb auch nichts wissen. „Wir werden die für uns an diesem Tag beste Aufstellung wählen. Es geht darum, was am meisten Sinn ergibt und welche Spielertypen gegen diesen Gegner am besten passen“, sagte er. Um das herauszufinden, unterscheide sich die Vorbereitung nicht von einem Bundesligaspiel.

Videomaterial hatten Kohfeldt und seine Assistenten ausreichend zur Verfügung, obwohl Viertligaspiele selten übertragen werden und die meisten Klubs in kleinen Stadien spielen. Er selbst habe zwei Flensburger Auftritte komplett gesehen, darunter den Erstrundensieg gegen den VfL Bochum. Sein Co-Trainer Thomas Horsch war am Freitag vor Ort in Lübeck, wo Flensburg in der Regionalliga 1:3 verlor.

„Die Aufnahmen sind nicht aus 40 Metern Höhe wie bei einem Bundesligaspiel, sondern von einem Tribünendach, das in der Regel acht, neun Meter hoch ist“, erklärte Kohfeldt. „Aber ansonsten hat man das gleiche Material zur Verfügung.“ Und so hätten sich seine Analysten genauso tiefgehend mit dem Gegner beschäftigt wie vor einem Ligaspiel.

Konter besser verteidigen

Ein paar Erkenntnisse gab Kohfeldt auf der Pressekonferenz auch gleich preis. Flensburg agiere in der Regel in einem 3-5-2, aus dem gegen Werder wohl eher ein 5-3-2 werden dürfte. „Sie spielen im Mittelfeld sehr mannorientiert und versuchen selbst, mit vielen langen Bällen das Mittelfeld schnell zu überbrücken, wenn sie gepresst werden. Wenn der Gegner weiter vorne ist, weiß er aber auch etwas mit dem Ball anzufangen“, sagte Kohfeldt.

Ganz ausblenden konnte er die Pleite gegen Leverkusen allerdings noch nicht. Der Trainer selbst hatte nach dem ernüchternden Erlebnis betont, dass es nun wichtig sei, wie sich seine Mannschaft in den Spielen danach präsentiere. Sein Wunsch für Mittwoch: „Ein souveräner und über die Spielzeit nicht gefährdeter Sieg wäre eine angemessene Reaktion. Es wird wichtig, mit großer Klarheit zu spielen und wach zu sein. Flensburg spielt viel auf den zweiten Ball. Konter werden ein Thema sein, ein tagesaktuelles Thema bei uns“, wie Kohfeldt mit Blick aufs Leverkusen-Spiel sagte, wo genau das gehörig schiefgegangen war. „Wir müssen sehr wach und konzentriert sein, dann werden wir auch gewinnen.“ In dem Fall wäre das Mindestziel, im Pokal zu überwintern, erreicht. Das Achtelfinale steht erst Anfang Februar 2019 an.

