Was ist mit Claudio Pizarro?

Josh Sargent. Wenn Kohfeldt in den letzten Partien offensiv wechselte, fiel die Wahl häufig auf den 18-jährigen US-Amerikaner. Routinier Claudio Pizarro kam kaum noch zu Spielzeit. Findet ihr das richtig?

Spielertrainer sollte er sein, ein Stürmer, der gleichzeitig die jungen Talente mit ausbildet. Die Rolle von Claudio Pizarro war nach seinem vierten Comeback in Bremen von Beginn an klar.

Allerdings überraschte er mit seiner Fitness. Schoss zwei Tore in der Bundesliga, eines im DFB-Pokal und schaffte es gegen Düsseldorf sogar in die Startelf. Doch nachdem der Nachwusstürmer Josh Sargent in der Nachspielzeit der Partie sein erstes Bundesligator schoss, setzte Kohfeldt als Offensiv-Joker immer häufiger auf den 18-Jährigen.

Ist das richtig so - und hat Claudio Pizarro genau mit dem Erstarken Sargents seine Rolle perfekt ausgefüllt - oder ist er zu gut für die Bank und sollte in den nächsten Spielen wieder häufiger und länger eingesetzt werden. Was meint ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.