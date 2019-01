Was ist für Werder in der Rückrunde drin?

Vor dem Start in die Rückrunde wollen wir es von euch wissen: Was traut ihr Werder in der zweiten Hälfte dieser Bundesligasaison zu? Erreichen die Bremer ihr gestecktes Ziel Europa League?

Die Winterpause ist vorbei: Am Sonnabend (15.30 Uhr) startet Werder mit dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 in die Rückrunde. Aktuell stehen die Bremer in der Bundesliga mit 22 Punkten auf Rang zehn. Bis zum sechsten Platz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, fehlen dem Team von Florian Kohfeldt fünf Zähler. Schafft es Werder, diesen Rückstand aufzuholen und das vor der Spielzeit mutig ausgerufene Ziel Europa noch zu erreichen? Oder müssen sich Max Kruse und Co. sogar noch mal mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen? Nach unten beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz acht Punkte.

Jetzt seid ihr gefragt! Welchen Weg wird Werder in der Rückrunde einschlagen? Was meint ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Frage der Woche: