Was am Freitag, den 18. Januar, wichtig war

Was war an diesem Freitag bei Werder los? Die wichtigsten Informationen gibt es hier.

Mögliche Startelf

Am Sonnabend startet Werder mit dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 in die Bundesliga-Rückrunde. Bekommt Martin Harnik gegen seinen Ex-Klub eine Startelf-Chance? In der Abwehr dürfte Sebastian Langkamp beginnen, Johannes Eggestein fällt dagegen wohl aus. So könnte Werders Aufstellung aussehen: Zum Artikel

Wechsel geplatzt

Michael Zetterer ist nach seinen Probeeinheiten für Würzburg wieder in Bremen. Er habe die Zeit bei den Kickers genossen, sagte er der „Deichstube“. Ein Wechsel kommt allerdings nicht zustande. Zum Artikel

Schulz’ Meinung

Christian Schulz spielte für Werder und für Hannover. Vor dem Nordduell am Sonnabend bewertet der frühere Nationalspieler in der Bundesliga-Kolumne die Lage seiner Ex-Klubs und verrät, wem er die Daumen drückt. Zum Plus-Artikel

Sahin spricht

Nuri Sahin spricht im Interview mit Mein Werder über sein Geschwindigkeitsdefizit, Werders Entwicklung in der laufenden Saison und seine große Faszination für die Arbeit als Trainer. Zum Plus-Artikel