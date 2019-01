Was am Donnerstag, den 17. Januar, wichtig war

Was war an diesem Donnerstag bei Werder los? Die wichtigsten Informationen gibt es hier.

Der Kapitän spricht

Vor dem Rückrundenauftakt in Hannover fordert Max Kruse eine Steigerung zur Hinrunde. Zudem wünscht sich Werders Kapitän, dass die Ergänzungsspieler im Training für mehr Feuer sorgen. Zum Artikel

Kohfeldt gibt Personal-Update

Für Werders Rückrundenauftakt in Hannover steht Philipp Bargfrede zur Verfügung. Das sagte Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Unklarheit herrscht derweil in der Innenverteidigung. Zum Artikel

Die Europa-Frage

Es ist kein Muss, aber ein großer Traum: Werder will am Ende der Saison die Teilnahme am Europapokal erreicht haben. Doch wie gut stehen die Chancen? Das meinen die Experten der Mein-Werder-Redaktion. Zum Plus-Artikel

Siegermentalität gefordert

Guten Fußball spielen, aber am Ende nicht gewinnen, das gab es in der Hinrunde häufig. Florian Kohfeldt hält das fußballerische Niveau nun für hoch genug, in der Rückrunde will er Siege sehen. Zum Plus-Artikel