Warum Werder auf einen Einspruch verzichtet

In den ersten Emotionen hofften viele Fans auf eine Spielwiederholung. Doch ein Einspruch gegen die Wertung des Pokal-Halbfinales ist nicht möglich.

Der falsche Elfmeter von Bremen und die Folgen: Werder hat keinen Einspruch gegen die Wertung des Pokal-Halbfinales gegen Bayern München eingelegt, auch wenn der DFB in Person von Dr. Jochen Drees, fachlicher Projektleiter für den Bereich Video-Assistent, die Elfmeterentscheidung kritisierte, die zum entscheidenden 3:2-Siegtreffer für Bayern in der 78. Minute führte. Trainer Florian Kohfeldt findet es zwar „gut, dass klargemacht wurde, dass es ein Fehler war, statt sich im Nachhinein irgendwas zu konstruieren. Aber für uns ist der DFB-Pokal damit für diese Saison beendet“.

Ein Einspruch wegen eines Fehlers von Schiedsrichter Daniel Siebert oder Video-Assistent Robert Kampka hätte auch keine Aussicht auf Erfolg gehabt - auch wenn beide bei ihrer Headset-Kommunikation nach der entscheidenden Szene aneinander vorbei redeten und von unterschiedlichen Foulspielen sprachen. Es handelt sich um einen Wahrnehmungsfehler, in diesem Fall sogar um einen doppelten. In den Richtlinien des DFB wurde bei Einführung des „Video Assistant Referee“ (VAR) jedoch eigens geregelt, dass hieraus entstehende Fehler keinen Einfluss auf die Wertung eines Spiels haben. Sie werden behandelt wie sonstige Tatsachenentscheidungen.

Kein Regelverstoß des Schiedsrichters

Wichtig auch: Bei Sieberts Pfiff geht es rein juristisch um einen Wahrnehmungsfehler. Es ist jedoch kein Regelverstoß des Schiedsrichters. Diesen hätte es aber zwingend geben müssen, um erfolgreich Einspruch gegen die Spielwertung einlegen zu können. Das regelt die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB unter Paragraph 17. Einsprüche sind demnach möglich bei dem erwähnten Regelverstoß des Schiedsrichters, beim Einsatz eines nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers in der gegnerischen Mannschaft, beim Mitwirken eines gedopten Spielers, bei einer Spielmanipulation oder der „Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des Spiels eingetretenen Umstand, der unabwendbar war und nicht mit dem Spiel und einer dabei erlittenen Verletzung im Zusammenhang steht“.

Im aktuellen Fall muss man wissen: Der Schiedsrichter ist nach Einführung des Videobeweises nicht verpflichtet, sich eine umstrittene Szene im Stadion auf einem Bildschirm noch einmal anzusehen. Es gibt nur die Empfehlung, dies im Zweifelsfall zu tun. Im Halbfinale verzichtete Siebert darauf, auch, weil er von seinen Kollegen aus dem Kölner Keller in Sachen Elfmeter bestätigt wurde. Dass Siebert diesen Gang zum Bildschirm nicht machte, kritisiert auch Werder. Sportchef Frank Baumann: „Es ist für uns unverständlich, dass sich der Schiedsrichter die Situation nicht noch einmal angeschaut hat. Es ist schwer, das im Spiel zu bewerten aufgrund des hohen Tempos. Aber es gibt jetzt ja die Möglichkeit, sich kritische Situationen noch einmal anzuschauen.“ Grundsätzlich bleibt Baumann trotz aller Verbitterung über das knappe Ausscheiden moderat: „Auch nach der Einführung des Video-Beweises sind Menschen am Werk. Fehler können also nach wie vor passieren.“

„Tatsachenentscheidungen sind endgültig“

Bei Sieberts Elfmeter handelt es sich um solch einen Fehler in der Wahrnehmung und damit um eine Tatsachenentscheidung. Eine solche ist grundsätzlich so hinzunehmen und wird vom DFB auf strikte Anweisung der FIFA konsequent geschützt. Auch wenn das der Öffentlichkeit, wie in diesem Fall, nicht gefällt – und natürlich nicht gefallen kann. Das war beim berühmten Phantomtor von Stefan Kießling im Herbst 2013 beim Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Leverkusen nicht anders. Damals wurde Kießling ein Treffer zugesprochen, obwohl der Ball am Tor vorbeigeflogen war. Hoffenheims Einspruch wurde vom DFB-Sportgericht nach langer Verhandlung abgewiesen.

Sportrichter Hans E. Lorenz stellte danach grundsätzlich klar, „dass wir kein Reparaturbetrieb für Schiedsrichterentscheidungen sind“. Die Richter des Fußballs seien die Schiedsrichter, nicht die Sportgerichte. In seiner Urteilsbegründung zum Fall Kießling präzisierte Lorenz: „Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters im Zusammenhang mit dem Spiel sind endgültig; auch wenn sie falsch sind. Dies ist zwingend zu beachtendes FIFA-Recht.“

Nur nach Helmers Phantomtor wurde wiederholt

Ein einziges Mal traute sich der DFB, ein Spiel wegen eines Schiedsrichterfehlers gegen den massiven Druck der Fifa zu wiederholen – übrigens fast auf den Tag genau 25 Jahre vor dem Aufreger in Bremen. Es geschah nach dem wohl berühmtesten aller Bundesliga-Phantomtore: Am 23. April 1994 stolperte Thomas Helmer im Trikot des FC Bayern im Heimspiel gegen Nürnberg den Ball am Tor vorbei. Doch das Schiedsrichtergespann entschied auf 1:0-Führung für München. Und das am 32. Spieltag, der FCN war akut abstiegsgefährdet. Doppelt bitter: Kurz vor Schluss, Bayern führte inzwischen mit 2:1, verschoss Manfred Schwabl einen Elfmeter für Nürnberg und vergab so die Chance auf ein Unentschieden, das dem der Club später zum Klassenerhalt gereicht hätte.

Nürnberg legte wegen des Phantomtors Einspruch ein gegen die Spielwertung. Nur drei Tage nach dem falschen Pfiff entschied das DFB-Sportgericht in Frankfurt trotz heftigen Insistierens des Weltverbands FIFA zum ersten und bis heute einzigen Mal, dass ein Spiel wegen einer falschen Tatsachenentscheidung wiederholt werden musste. Mit einem fatalen Ende für Nürnberg: Der Club kam im Wiederholungsspiel gegen Bayern mit 0:5 unter die Räder. Das bedeutete den Abstieg – wegen der nun schlechteren Tordifferenz gegenüber dem SC Freiburg!

Zurück zum falschen Pfiff in Bremen: Im rein theoretischen Falle eines Wiederholungsspiel hätte die gesamte Partie zwischen Werder und Bayern im Weserstadion wiederholt werden müssen. Anderes gilt nach Spielabbrüchen. Wurde eine Partie zum Beispiel wegen eines Unwetters abgebrochen, müssen sich beide Teams darauf einstellen, dass dieses Spiel zwar an einem anderen Tag fortgeführt werden kann, dann aber ab der Spielminute des Abbruchs mit dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Spielstand.