Werders Aufsichtsratschef Marco Bode bleibt trotz des aktuellen Abwärtstrends optimistisch. Das sagte er zur „Deichstube“ – und schob eine Forderung für die nächsten Spiele bis Weihnachten hinterher.

Auch nach zuletzt drei Liga-Pleiten in Folge gibt es für Aufsichtsratschef Marco Bode keinen Grund, Trübsal zu blasen. „Mit 17 Punkten stehen wir gut da, wir haben in dieser Saison schon fünf Mal gewonnen, warum sollten wir jetzt zweifeln?“, sagte er zur „Deichstube“.

Die Mannschaft müsse nun mutig bleiben und ihrem Spiel vertrauen. Allerdings sei es schwer, dies „Woche für Woche in der hart umkämpften Bundesliga zu zeigen.“ Rückschläge gehören dazu. Auch deshalb will er dem kommenden Spiel in Freiburg keine entscheidende Bedeutung beimessen, wenngleich ein Sieg „traumhaft" wäre.

Unter dem Strich sollten bis Weihnachten schon noch „zwei, drei Siege“ dazukommen. Denn „nach dem tollen Saisonstart wäre es schon enttäuschend, mit nur 20 Punkten in die Winterpause zu gehen“, sagte Bode.

Dabei helfen soll auch Max Kruse, der zuletzt in die Kritik geraten war, auch wegen seines Fitness-Zustands. „Er hat nicht schlecht gespielt, aber zuletzt eben auch nicht so überragend, wie wir es von ihm kennen“, so Bode. Er gehe davon aus, dass es bald wieder persönliche Erfolgserlebnisse für Kruse geben werde, womit auch die Leichtigkeit wieder zurückkomme.

Zum Artikel in der „Deichstube“ geht es hier.