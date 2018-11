Warum Caldirola wieder nicht eingewechselt wurde

Eigentlich drehte sich fast alles um Zlatko Junuzovic. Viele Fans hatten zum Abschluss allerdings auch auf einen Auftritt von Werder-Verteidiger Luca Caldirola gehofft. Doch den gab es nicht.

Es hätte die perfekte Geste sein können. Seit Monaten ist Luca Caldirola zwar ein Teil von Werder, aber so richtig nah dran ist er irgendwie trotzdem nicht. Ein Abschied des Italieners im Sommer ist nicht unwahrscheinlich. Was hätte da also näher gelegen, als nicht nur Zlatko Junuzovic einen gebührenden Ausklang vor eigenem Publikum zu gewähren, sondern eben auch Luca Caldirola. Doch Chefcoach Florian Kohfeldt entschied sich anders. „Er hat sich immer professionell verhalten", sagte er, schränkte jedoch ein. "Es war ein ganz normales Ligaspiel. Da kann ich nicht andere Maßstäbe ansetzen, nur weil jemand eventuell im Sommer den Verein verlässt." Das "eventuell" war dem Trainer wichtig, denn: "Er hat ja auch noch Vertrag bei uns.“

Das stimmt. Erst im Vorjahr hatte der Verteidiger seinen Kontrakt verlängert, bis zum Jahr 2019 ist er nun an Werder gebunden. Eine Fehlentscheidung, wie er inzwischen selbst einräumt. So sei ihm zuvor das Gefühl vermittelt worden, in der laufenden Spielzeit gebraucht zu werden. Genau deshalb habe er sich für einen Verbleib in Bremen entschieden. Die Realität sah und sieht jedoch anders aus. Gerade einmal 90 Minuten stand er auf dem Platz, am fünften Spieltag gegen den VfL Wolfsburg war das. Ansonsten schaffte er es häufig nicht einmal mehr in den Kader.

Caldirola ertrug seine Rolle bislang mit Fassung. Er meckerte nicht öffentlich, er absolvierte nahezu jede Trainingseinheit klaglos mit. Gebracht hat ihm das wenig. Aber die Werder-Fans stehen weiter zu ihm – auch dank zahlreicher Aktivitäten des Italieners in den sozialen Netzwerken. Daher ist es auch wenig überraschend, dass viele Anhänger ihm nun noch einmal einen besonderen Auftritt im Weserstadion gegönnt hätten. Es wäre für beide Seiten die Gelegenheit gewesen, sich passend zu verabschieden. Eine Gelegenheit, die ungenutzt verstrich.