Im Laufe der Hinrunde hat es einige Werder-Höhepunkte gegeben, die Mitglieder der Mein-Werder-Redaktion erinnern sich an dieser Stelle an ihr ganz persönliches Highlight. Heute: Tugay Savrim.

Donnerstagmittag 26. August, am Klinikum Links der Weser in Bremen: Ich sitze bei 35 Grad auf einer Bank, um den nächsten Sommer-Transfer abzufangen. Werder wird eventuell einen zweiten Torhüter verpflichten, vermutet die Redaktion. Wann genau dieser mysteriöse Mann zum Medizincheck eintreffen wird, weiß aber niemand so wirklich.

Egal! Jetzt heißt es erstmal: Warten, bis der Arzt kommt.



Ich tue das, was wohl jeder tun würde und zücke erstmal mein Smartphone. Zeitgleich warten die Kollegen, ausgerüstet mit Kameras, Stativen und Handys, vor dem Haupteingang. Wahrscheinlich geht uns dasselbe durch den Kopf, als wir wieder einmal zur Einfahrt blicken: „Gleich fährt ein schwarzer Wagen eines bekannten deutschen Autoherstellers mit getönten Fenstern hindurch.“ Leider falsch gedacht.



Ein etwas älterer Patient leistet mir inzwischen Gesellschaft. „Ich bin schon seit einer Woche hier und wurde noch immer nicht operiert!“, klagt er in mein linkes Ohr. Die Hitze bereitet dem Krankenhaus sowohl technische als auch logistische Probleme, weshalb seine Operation verschoben werden musste. Da sitzen wir zwei nun und warten ungeduldig.

Plötzlich eine Breaking News - von wegen zweiter Torwart! Die Redaktion teilt mir mit, dass sich Davy Klaassen im Flieger in Richtung Bremer Flughafen befindet. Ein Rekordtransfer liegt in der Luft, sozusagen. Nach knapp sechs Stunden ist es dann soweit. Zwei schwarze Autos fahren Richtung Hinterhof der Klinik. Nachdem wir vom Haupteingang losgesprintet sind, bemerke ich im Augenwinkel, wie Kollegen wild über Hindernisse springen oder kuriose Abkürzungen wählen.

Da ist er endlich, der Davy! Er steigt aus dem Auto, geht innerhalb von fünf Sekunden unter Blitzlicht-Begleitung bis zum Gebäude und teilt dabei die Menge, wie ein Prophet einst das Meer. Feierabend! Keine Aussagen, nur ein paar Bilder. Jetzt musste Davy nur noch warten, bis der Arzt kommt.