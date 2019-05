Wagner wechselt nach Münster

Fridolin Wagner wird zukünftig in der dritten Liga auflaufen. Der 21-Jährige wechselt von Werders U23 zu Preußen Münster. Das gab Werder am Mittwoch bekannt.

„In seiner gesamten Zeit bei uns hat sich Fridolin Wagner immer hervorragend verhalten. Er war trotz seiner jungen Jahre immer ein Vorbild für Einsatz und Wille auf dem Platz. Wir wünschen ihm in Münster alles Gute für seinen weiteren Karriereweg“, wird Björn Schierenbeck, Leiter von Werders Leistungszentrum, auf „werder.de“ zitiert.

Wagner spielte seit Januar 2018 für Werders U23, er absolvierte in dieser Zeit 44 Pflichtspiele für die Grün-Weißen und erzielte dabei drei Treffer. „Es war eine spannende Zeit in Bremen. Bei Werder konnte ich mich weiterentwickeln und bin dankbar für die Chance, die ich erhalten habe. Ich werde immer gerne an meine Zeit an der Weser zurückdenken und vielleicht sieht man sich irgendwann im Weser-Stadion wieder“, bedankte sich der 21-Jährige auf „werder.de“.

Auf einen neuen Trainer wird sich Wagner in Münster nicht einstellen müssen. Sven Hübscher, Werders aktueller U23-Coach, wechselt nach der aktuellen Spielzeit ebenfalls zu den Preußen.