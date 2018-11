Wagner fliegt, Werder verliert

Niederlage im Topspiel der Regionalliga Nord: Werders U23 muss sich dem Nachwuchs von Holstein Kiel mit 1:4 geschlagen geben. Einziger Bremer Torschütze: Joshua Sargent.

Es war ein bitterer Nachmittag für das Team von Sven Hübscher: Gegen die U23 von Holstein Kiel setzte es für Werders Talente eine auch in der Höhe verdiente 1:4-Klatsche. Trotz Unterstützung aus dem Profikader von Felix Beijmo auf der Rechtsverteidigerposition und Stürmer Joshua Sargent, der näher an die Bundesligamannschaft heranrücken soll und zuletzt bei der U23 fehlte, rückt der KSV Holstein bis auf einen Zähler an den Werder-Nachwuchs heran. Werder verweilt auf Platz drei in der Regionalliga Nord, während die Schleswig-Holsteiner bei einem Spiel weniger auf Rang fünf liegen.

Für die ohne Routinier und Kapitän Christian Groß angetretenen Werder-Talente setzte es früh den ersten Nackenschlag: In der 19. Spielminute brachte Stürmer Laurynas Kulikas die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, noch vor der Pause legte Julius Alt nach (41.). Nach dem Seitenwechsel musste Fridolin Wagner auf Bremer Seite mit Gelb-Rot vom Feld – eine harte Entscheidung (56.). Torjäger Sargent ließ die Hoffnungen auf einen Punktgewinn mit seinem Anschlusstreffer in der 71. Minute noch einmal aufkeimen, letzten Endes spielten die Kieler ihre Überzahl aber doch souverän aus: Sowohl Kulikas (83.) als auch Alt (89.) schnürten in den Schlussminuten jeweils ihren Doppelpackung und ließen enttäuschte Werderaner zurück.