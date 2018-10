Wäre der Schweizer Haas einer für Werder?

Nicolas Haas spielt aktuell auf Leihbasis für US Palermo. Wie es im kommenden Jahr mit dem Schweizer weitergeht, ist offen. Die italienische Webseite „seriebnews.com“ nennt Werder als möglichen Interessenten.

Die italienische Webseite „seriebnews.com“ spekuliert über die Zukunft von Nicolas Haas und bringt dabei auch Werder ins Gespräch. Der 22-jährige Schweizer wechselte im Sommer 2017 vom FC Luzern zum italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo und ist aktuell an den Zweitligisten US Palermo ausgeliehen. Ob Haas im kommenden Jahr nach Bergamo zurückkehre, in Palermo bleibe oder den Verein wechsele, sei derzeit offen.

Bevor der Schweizer U21-Nationalspieler nach Italien ging, seien auch Werder und Galatasaray Istanbul an ihm interessiert gewesen, heißt es in dem Artikel. Hinweise darauf, dass die Bremer es im kommenden Jahr erneut versuchen könnten, hat die Webseite aber nicht. Haas ist in Palermo Stammspieler im zentralen defensiven Mittelfeld. Auf dieser Position hat Werder gerade Nuri Sahin als Alternative zu Philipp Bargfrede verpflichtet.

Den Original-Artikel in italienischer Sprache gibt es hier.