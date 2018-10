W wie Wunder, Klaus

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Ein paar günstige Umstände spülten im Sommer 1978 einen der gefährlichsten deutschen Angreifer nach Bremen. Klaus „Cäsar“ Wunder spielte sich einst in Duisburg ins Rampenlicht, ging dann zu den Bayern und holte mit den Münchenern den Europapokal der Landesmeister, ehe er für Hannover 96 - allerdings in der Zweiten Liga - Tor um Tor erzielte.

Weil die Niedersachsen aber trotz 33 Wunder-Toren in 59 Spielen die Rückkehr in die Bundesliga zweimal verpassten, wurde der Spieler frei und Werder schlug zu. Der Stürmer wurde schnell zum Stammspieler und traf auch einigermaßen verlässlich, den schleichenden Niedergang der Mannschaft konnte aber auch der ehemalige Junioren-Nationalspieler nicht verhindern.

Werder glitt in Wunders zweiter Saison an der Weser immer tiefer in den Abstiegsstrudel, auch die vielen Trainerwechsel kosteten Wunder seinen Platz im Team. In der Rückrunde spielte er kaum noch und erzielte kein einziges Tor mehr. Seine Karriere endete mit drei bösen Niederlagen und dem Abstieg. Danach zog er sich vom Profifußball zurück und spielte nur noch in der Verbands- und Oberliga.