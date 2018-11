W wie Wome, Pierre

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Es gibt nicht viele Profis, die in ihrer aktiven Karriere in den vier europäischen Topligen in Spanien, Italien, England und Deutschland gespielt haben. Pierre Wome war so ein Spieler und der Kameruner kann nicht nur deshalb auf eine wahrlich turbulente Karriere zurückblicken. Wome wechselte Mitte der 90er-Jahre aus seiner Heimat Kamerun nach Italien und machte sich in Bologna und bei der Roma einen guten Namen. Nach Abstechern zum FC Fulham und zu Espanyol landete Wome bei Inter, wo er das Double holte.

Weil Wome in Mailand aber selten spielte und es am Ende Streit gab, flüchtete er nach nur einem Jahr nach Bremen. Bei Werder wurde Wome auf Anhieb Stammspieler auf der Position des Linksverteidigers und galt als Lösung der Dauerbaustelle hinten links. Womes erste Saison war bärenstark, dann nahm das Unheil aber seinen Lauf, eine Leistenverletzung wurde zum Stein des Anstoßes. Wome fühlte sich von Werders Vereinsarzt in der Behandlung falsch beraten und übte öffentlich scharfe Kritik - nur wenige Wochen, nachdem auch Ivan Klasnic denselben Arzt wegen seiner Nierenerkrankung kritisiert hatte.

Es sei die Schuld der Ärzte, dass er nicht mehr gespielt habe, die Ärzte seien ein Problem bei Werder, so Wome. “Die von Wome getroffene Schuldzuweisung ist vollständig inakzeptabel. Wir haben keine Veranlassung an unserem Mannschaftsarzt zu zweifeln”, konterte Manager Klaus Allofs. Erst nach fast einem Jahr konnte Wome wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wurde von Trainer Thomas Schaaf aber nicht mehr berücksichtigt. Also wechselte der Spieler ablösefrei zum 1. FC Köln. So blieb es bei nur 43 Pflichtspielen bei seiner Station in Bremen, der er noch sechs weitere folgen ließ und so letztlich auf 16 verschiedene Klubs in 20 Jahren als Profi kam.