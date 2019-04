Vorsichtige Entwarnung bei Pavlenka

Fehlt Jiri Pavlenka nach seiner Auswechslung gegen Freiburg ausgerechnet in den Duellen mit den Bayern? Werder-Trainer Florian Kohfeldt geht davon aus, dass der Stammtorwart spielen kann.

Es gibt Spieler, die dürfen bei Werder auf keinen Fall ausfallen. Jiri Pavlenka gehört zweifellos dazu, und seit seinem Wechsel zu Werder im Sommer 2017 hat der Torwart auch keine Partie ausgelassen. Lediglich 37 Minuten verpasste er beim Hinspiel in Frankfurt wegen einer Gehirnerschütterung. Der Tscheche ist also hart im Nehmen, doch am Sonnabend musste Pavlenka aufgeben. Wegen einer Oberschenkelverletzung ließ er sich beim 2:1-Sieg gegen Freiburg zur Pause auswechseln, und viele Werder-Fans stöhnten auf. Fällt nun ausgerechnet in den zwei anstehenden Spielen gegen die Bayern der große Rückhalt aus?

Bei einer Rettungsaktion nach einer Flanke des Freiburgers Jerome Gondorf war Pavlenka in der 35. Spielminute mit Teamkollege Theodor Gebre Selassie zusammengestoßen. Trainer Florian Kohfeldt gab nach dem Abpfiff aber zumindest eine vorsichtige Entwarnung: „Ich gehe davon aus, dass es nichts Schlimmes ist. Es sieht nicht nach einer Strukturverletzung aus.“ Eine genaue Diagnose muss allerdings noch gestellt werden. „Er hat einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen. Dadurch hatte er einen Kraftverlust und wenn ein Torwart nicht mehr richtig abspringen kann, hat das keinen Sinn“, schilderte Kohfeldt die Blessur seiner Nummer eins. Direkt nach der Szene hatte Pavlenka schon signalisiert, dass er Probleme hatte, hielt aber noch bis zur Halbzeit durch. In der Pause fiel dann die Entscheidung, den tschechischen Nationalspieler auszuwechseln.

Die Hoffnung auf einen Pavlenka-Einsatz gegen die Bayern ist bei Kohfeldt aber trotz der Verletzung groß. Er sei diesbezüglich guter Dinge, sagte der Werder-Coach. Am kommenden Sonnabend gastiert Werder in der Bundesliga in München, am Mittwoch danach geht es im Pokal zu Hause gegen den Rekordmeister. Pavlenka hat sich zu einem der besten Bundesliga-Torhüter entwickelt und wäre daher in diesen Topspielen nur sehr schwer zu ersetzen. Stellvertreter Stefanos Kapino machte seine Sache gegen Freiburg aber gut, war am Gegentor schuldlos und zeigte einige starke Paraden. „Ich habe mir bei dem Torwartwechsel keine Sorgen gemacht. Kapino ist ein Top-Torhüter. Bei anderen Vereinen wäre er sicher auch die Nummer eins“, betonte Kohfeldt. „Es freut mich sehr, dass er jetzt mal spielen durfte und das Gefühl bekommen hat, wichtig zu sein.“